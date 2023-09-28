Depremzedelere Bisiklet Hediye Edildi

Dayanışma Gönüllüleri ve Özgürlüğe Pedal Grubu, Hatay'da düzenlenen etkinlikte depremzedelere bisiklet hediye etti. Etkinlikte bisikletin kullanımı üzerine sunum yapıldı.

Dayanışma Gönüllüleri ve Özgürlüğe Pedal Grubu, Hataylı depremzede gençlere bisiklet hediye etti.

Dayanışma Gönüllüleri ve Özgürlüğe Pedal Grubu, Hatay'da düzenlenen etkinlikte depremzedelere bisiklet hediye etti. Dayanışma Gönüllülerinden Halil Ertunç, kampanyaya yurt içi ve yurt dışından destekler olduğunu dile getirerek, tüm bağışçılara teşekkür etti.

Özgürlüğe Pedal Bisiklet Grubu'ndan Birkan Sarıfakıoğlu, ekolojik yaşam için bisiklet kullanımını savunduklarını aktararak, "Ekolojik yaşamın olmazsa olmaz bileşeninin bisiklet olduğunu biliyoruz" dedi. Sarıfakıoğlu, "Bisikletin ve insanın merkezde olduğu bir ulaşım" diyerek, bisikletin sağlığa da faydası olduğunu dile getirdi.

Etkinlikte bisikletin kullanımı üzerine sunum yapıldı.

Etkinlikte Hatay'ın merkez ilçe Antakya ile İskenderun, ve Defne ilçelerinde 300'e yakın gence bisiklet dağıtıldı. Önümüzdeki hafta da Samandağ'daki gençlere bisiklet dağıtımı yapılacağı öğrenildi.