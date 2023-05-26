Depremzedelere Bedelsiz Hayvan Dağıtımı Başladı

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayvanları ölen yetiştiricilere, bedelsiz hayvan dağıtımına başlandı.

6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası afet bölgesi ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas'ın Gürün ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe hasar tespit komisyonlarınca çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda tespiti tamamlanan 43 bin 618 küçükbaş hayvanın dağıtımına bugün itibarıyla başlandı. Küçükbaş hayvan temini için 341 milyon TL bütçe, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine aktarıldı. Dağıtım, öncelikle gerekli barınma ve altyapıya sahip olan yetiştiriciler için küçükbaş hayvanlardan başlamak üzere, Bakanlık koordinasyonunda yapılacak.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Depremzede yetiştiricilerimizin telef olan hayvanlarının yerine bedelsiz hayvan dağıtım işlemlerini bugün itibarıyla başlatıyoruz. Bu kapsamda üreticilerimize 43 bin 618 küçükbaş hayvanı bedelsiz vereceğiz. Büyükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovanların teslimini de tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından ivedilikle başlatacağız" dedi.