Depremzedelere bağış karşılığında atını ve silahını satışa çıkardı

Ordulu Emrah Kavcı'nın depremzedelere yardım için satışa çıkardığı rahvan yarış atı ile silahı karşılığında AFAD'a 50 bin lira bağış yapıldı.

Ordulu Emrah Kavcı'nın depremzedelere yardım için satışa çıkardığı rahvan yarış atı ile silahı karşılığında AFAD'a 50 bin lira bağış yapıldı.

Türksat çalışanı Kavcı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından gelirini depremzedelere bağışlamak üzere rahvan yarış atı ile silahını satışa çıkardı.

Satış duyurusunu sosyal medya hesabı üzerinden yapan Kavcı'nın çağrısı kısa sürede karşılık buldu ve AFAD'a 50 bin lira bağışlandı.

Emrah Kavcı, AA muhabirine, duyurusu üzerine bir inşaat firması sahibi Hüseyin Erdil Sepicigil'in, at ve silaha karşılık AFAD'a 50 bin lira nakdi yardım yaptığını belirterek, "Ayrıca karşılık beklemediklerini ifade ettiler. Rabbim sayılarını artırsın." dedi.

Sepicigil talep etmediği için at ve silahın kendisinde kaldığını ifade eden Kavcı, "Ben de bu güzel davranışa karşılık silahı kolluk kuvvetlerine, atı ise özel çocuklara yönelik rehabilitasyon merkezlerinden birine hibe etmeye hazırım." diye konuştu.