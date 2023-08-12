Depremzedelere alışveriş kartları ağustos ayının 15'inde yatırılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremzedelerin alışverişlerini yapabilecekleri kartlara ağustos ayının 15'inde ilk bakiyelerin yatırılacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Antakya ilçesinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye'de 107 bin hanenin konteynerde yaşamlarını sürdürdüğünü ve 20 gün içerisinde çadırda kalan vatandaşların konteynerlere geçeceklerini belirten Bakan Yerlikaya, "Hatay'la ilgili İçişleri Bakanlığı olarak AFAD hizmetleri doğrultusunda biliyorsunuz geçici barınma hizmeti veriyoruz. Barınma ihtiyacı başlangıçta o akut dönemde çadırdı, tesislerde misafir olmaktı. Hemen peşinden konteyner kentler ve kira yardımı olarak dört tür oldu. Barınma hizmetimiz ve geldiğimiz noktada artık çadırda kalan pek çok şehrimizde kalmadı. Az sayıda Hatay'ımızda kaldı ve tesiste misafirler de hakeza Kredi Yurtlar Kurumları başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızı tercihleri doğrultusunda ya kira yardımı ya konteyner talepleri doğrultusunda bu hizmetleri onlara sunar hale geldik. Hatay'da artık en geç 20 gün içerisinde az sayıda kalan vatandaşlarımız çadırdan konteynere geçiyor. Talepleri doğrultusunda ve kira yardımı isteyenlere de zaten aynı gün bunu veriyoruz. Söylemek istediğim şey şu; Türkiye'de 107 bin konteyner var. Konteyner kentlerde kalan hane sayısı. Bunların tamamında ocak, yani yemeklerini kendi pişirme imkanları sağlandı ve aynı zamanda bu toplu konteyner alanlarının her birinde sıcaktan etkilenmemek için klima takılma işlemleri de tamamlandı. Kırsal kesimde olanlara da vantilatör verdik" dedi.

"Gıda alışverişi kartlarına bakiyeler ağustos ayının 15'inde yatacak"

AFAD ve Kızılay'ın ortak yürüttüğü çalışmalarda depremzede vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılayacakları kartlı sisteme ağustos ayının 15'inden itibaren geçileceğini belirten Bakan Yerlikaya, "Kentte kalan depremzedelerimizle hep konuşmalarımız, görüşmelerimiz yemeklerini artık kendilerinin yapmaları yönünde. Biz bu ihtiyacı ve bunlarla yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonucu artık bir kart sistemine geçiyoruz. Daha önce de bunu ifade etmiştik. Kartı AFAD ve Kızılay birlikte çalıştılar, oluşturdular. İnşallah kart dağıttığımız konteynır kentteki depremzedelerimize ağustos ayının 15'inde ilk yüklemeleri yapılacak ve her ayın 15'inde bu yüklemeler gerçekleştirilecek. Kira yardımını her ay veriyoruz. Dördüncüsünü geçen ay vermiştik. Bu ayın 15'inde beşinci kira yardımlarını ödeyeceğiz. Düzenli olarak bunu ödüyoruz. Buraya atanan, gelecek olan memurlarımızla ilgili, kamu görevlilerimizle de ilgili valilerimizin başkanlığında ihtiyaç toplama hizmeti veriliyor. Yani ihtiyaçları topluyoruz. Onlarla da ilgili konteynırda kalmak isteyenlere, elimizde var olan tesislerle de ilgili tesislerde kalmayla ilgili yardımcı olacağız. O hazırlığımızı da yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ağır hasarlı olup da yıkılması gereken yapı stokumuzun bu ana kadar yüzde 49'u bitirildi"

Hatay'da ağır hasarlı binaların yüzde 49'unun yıkıldığına dikkat çeken Bakan Yerlikaya, "Bir diğer hizmetimiz biliyorsunuz depremden hemen sonra yıkılmış, acil yıkılacak olan yıkılması gereken binaların tamamını yıktık, bitirdik. Ama ağır hasarlı olanlarla da ilgili 11 vilayette valilerimizin başkanlığında bunların ihaleleri yapıldı. Bu noktada da büyük bir gayret var. Valimiz geldiği günden beri gerçekten arkadaşlarıyla beraber güçlü bir şekilde çalışıyor. Metrekare cinsinden söylüyorum. Metrekare cinsinden ağır yıkılması, ağır hasarlı olup da yıkılması gereken yapı stokumuzun bu ana kadar yüzde 49'u bitirildi. Çok daha hızlanıyor arkadaşlarımız. İnşallah yakın bir zaman içerisinde de biz yıkılması gereken ağır hasarlı binaların tamamını yıkmış olacağız" şeklinde konuştu. - HATAY