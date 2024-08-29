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Depremzedelere açık havada film gösterimi yapıldı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depremzede çocuklara açık havada film gösterimi yapıldı. Hatay Valiliği tarafından yürütülen 'Yüreğimizdeki Işık' projesi kapsamında Sinemasal Kültür Sanat Derneği ortaklığında gerçekleşen etkinlikte çocuklara 'Çizmeli Kedi' animasyon filmi gösterildi ve yaklaşık 500 çocuğa çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depremzede çocuklara açık havada film gösterimi yapıldı.

Hatay Valiliğince yürütülen "Yüreğimizdeki Işık" projesi kapsamında Sinemasal Kültür Sanat Derneği ortaklığında gerçekleşen etkinlikte Numune Evler Mahallesi'nde tören alanında film sahnesi içeren platform kuruldu.

Etkinlikte çocuklara "Çizmeli Kedi" animasyon filmi gösterimi yapıldı.

Film izleyen yaklaşık 500 çocuğa çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Hatay Valiliği Dörtyol hatay kedi Kültür Sanat Güncel Haberler

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