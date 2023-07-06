Depremzedelere 180 Bin Konut İnşa Ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan ya da ağır hasar görenlerin konut ihtiyacının karşılanması için yaklaşık 180 bin konut ve köy evinin inşasına başlandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan ya da ağır hasar görenlerin konut ihtiyacının karşılanması için yaklaşık 180 bin konut ve köy evinin inşasına başlandığını, yaklaşık 140 bin konutun da proje aşamasında olduğunu bildirdi.

Özhaseki, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından bakanlık olarak, bölgede yapımı başlayan konut inşa çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Depremde 11 ilde 872 bin 59 bağımsız birimin yer aldığı 311 bin binanın yıkıldığını anımsatan Özhaseki, bölgede çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü aktardı.

Göreve yeniden gelmesinin ardından birinci önceliklerinin "deprem bölgesinde hayatı normale döndürmek" olduğunun altını çizen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına yerleştirmek. Bunun için durup dinlenecek vaktimiz yok. Bu kapsamda, depremden etkilenen 11 ilimizde yaklaşık 180 bin konutun inşasına başladık. Bu konutların 120 bin 389'unu TOKİ'miz eliyle, 21 bin 921'ini Emlak Konut ve 37 bin 129 köy evini ise Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz eliyle yapıyoruz. 139 bin 561 konutumuz da şu an proje aşamasında. Böylece yıl sonuna kadar 319 bin konutumuzu tamamlayarak, vatandaşlarımızı güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturacağız."

En çok konut Hatay'da yapılacak

Bakan Özhaseki, TOKİ tarafından bölgede inşasına başlanan konutların, illere göre dağılımına ilişkin bilgi vererek, "TOKİ eliyle bölgede en çok konutu, depremlerde ağır yara alan Hatay'ımızda inşa edeceğiz. Buna göre Hatay'da 32 bin 715 konut, Kahramanmaraş'ta 24 bin 321, Gaziantep'te 20 bin 319, Malatya'da 14 bin 338, Diyarbakır'da 6 bin 278, Osmaniye'de 4 bin 892, Adıyaman'da 4 bin 629, Şanlıurfa'da 4 bin 469, Adana'da 3 bin 638, Elazığ'da 2 bin 936, Kilis'te 1854 konutumuzun inşasına başladık." ifadesini kullandı.

TOKİ, 1 yılda 223 bin 79 konut inşa edecek

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TOKİ, bölgede bir yıl içerisinde Adana'da 9 bin 456, Adıyaman'da 6 bin 204, Diyarbakır'da 9 bin 610, Elazığ'da 6 bin 962, Gaziantep'te 24 bin 148, Hatay'da 73 bin 971, Kahramanmaraş 43 bin 194, Kilis 1974, Malatya 31 bin 19, Osmaniye 6 bin 131, Şanlıurfa 10 bin 410 konut olmak üzere 223 bin 79 konut inşa edecek.

Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut GYO tarafından, Adıyaman'da 21 bin 921 konutun inşasına başlandı ve 4 bin konutta da proje çalışmaları sürüyor.

37 bin 129 köy evinin inşası başladı

Ayrıca Bakanlık, kentlerin yanı sıra köylerde de hayatın normale dönmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yöresel mimariye uygun olarak 37 bin 129 köy evinin yapımına başlandı. 32 bin 871 konutun ise proje çalışmaları devam ediyor. Deprem bölgesinde toplam 143 bin 271 köy evi, ahırlarıyla birlikte yapılacak.

Buna göre, Adana'da 24 ahır ve 209 köy evi, Adıyaman'da 848 ahır ve 6 bin 290 köy evi, Diyarbakır'da 180 ahır ve 609 köy evi, Gaziantep'te 989 ahır ve 4 bin 707 köy evi, Hatay'da 942 ahır ve 6 bin 847 köy evi, Kahramanmaraş'ta 1471 ahır ve 8 bin 158 köy evi, Kilis'te 486 köy evi, Malatya'da 740 ahır ve 7 bin 550 köy evi, Osmaniye'de 270 ahır ve 1356 köy evi, Şanlıurfa'da 267 ahır ve 917 köy evi inşa edilecek.

Gaziantep Nurdağı ilçesi Belpınar ve Mesthüyük köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi Özbek köyünde 100'e yakın köy evi depremzedelere teslim edildi.

Deprem konutları yöresel mimariye uygun ve az katlı olarak inşa edilecek

Deprem konutlarının inşası, merkeze yakın, şehrin sosyolojisine, kültürel yapısına, demografik yapısına ve vatandaşın ihtiyacına göre belirlenen rezerv alanlarda yapılıyor.

Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlar, balkonlar hariç 105 metrekare brüt, 85 metrekare net, 3 artı 1 olarak planlanıyor.

Köy evleri ise bölgesel olarak farklı ihtiyaçlara göre 5 farklı tip olarak tek katlı, verandalı, yöresel mimari ve yaşam koşulları göz önüne alınarak inşa ediliyor.