Depremzedelere 1,8 milyar TL kaynak aktarıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplam 1 milyar 851 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için bugüne kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplam 1 milyar 851 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamasında Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem sonrasında vatandaşların yaralarını sarmak için ilk andan itibaren sahada olduklarını söyledi. Yanık, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. 18 ilde 53 ayni bağış deposu kurduk. Deprem bölgesinde 3 bin 960 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personellerimiz ile ASYA ekiplerimiz, 2 bin 850 çeşitli sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerimizin de desteği ile toplamda 6 bin 810 kişi bu organizasyonda yer aldı. Bakanlık olarak depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık, karşılamayı da sürdürüyoruz. 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması içinse bugüne kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplam 1 milyar 851 milyon TL kaynak aktardık" dedi.

Yanık, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yapılan yardımların vatandaşlara ulaştırılmasının kendi sorumluklarında olduğunu ve bu kapsamda deprem bölgesine toplam 135 milyon kalem yardım malzemesi dağıttıklarını belirtti.