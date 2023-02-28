Depremzedelerden eşya taşıma firmalarına yoğun talep

DEPREMİN en çok etkilediği Hatay Antakya'da yaşayanlar, ağır, orta veya az hasarlı binalardaki eşyalarını, asansörlü eşya taşıma araçlarıyla kurtarmaya çalışıyor.

DEPREMİN en çok etkilediği Hatay Antakya'da yaşayanlar, ağır, orta veya az hasarlı binalardaki eşyalarını, asansörlü eşya taşıma araçlarıyla kurtarmaya çalışıyor. Depremzedelerin eşya taşıma firmalarına yoğun talebi olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin en çok etkilediği bölgelerden Antakya'da, hasar almış binalardaki eşyalar, ev sahiplerinin isteğiyle eşya taşıma firmaları tarafından çıkarılıyor. Antakya'nın sokak veya caddelerinde, olası artçı sarsıntıda yıkım tehlikesi bulunan birçok binada, yasak olmasına rağmen eşya taşıma işlemi sürüyor. 14'er katlı toplamda 90 daire ve biri ağır hasarlı 2 bloktan oluşan Royals Park adlı sitede, aynı anda 5 nakliye firması günün erken saatlerinden itibaren, evlerden eşyaları aldı. Nakliyecilerden Bilal Aksoy, Ankara'dan geldiklerini belirterek, bölgede İstanbul, İzmir, Yozgat, Bursa gibi Türkiye'nin her tarafından nakliyecilerin olduğunu anlattı.