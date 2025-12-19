Adana'da Depremde Yakınlarını Kaybedenlerden 11. Yargı Paketi'ne Tepki: Sizin Sevdikleriniz Enkaz Altında Paramparça Olsa, 'Affettik' Der Miydiniz?

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana'da depremde yakınlarını kaybedenler, 11. Yargı Paketi'ne tepki gösterdi. Depremde babasını kaybeden ve yaralanan Çiğdem Ercan milletvekillerine seslenerek, "Sizin sevdikleriniz enkaz altında paramparça olsa, 'affettik' der miydiniz" diye sordu. Depremde ailesini kaybeden İsmet Kocalar ise, "Bu yargı paketine oy verenlerin annesi, babası, kardeşi, evladı ölmedi. Biz yakınlarımızı kaybettik. Ben affetmiyorum; onlara affetme hakkını vermiyorum. Ben affetmedikçe sen affedemezsin; bu pakete hayır demelisin" dedi. Avukatlar da deprem suçlularının muaf tutulmamasını talep etti.

Adana'da 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler, önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'na gelecek olan 11. Yargı Paketi'ne ilişkin basın açıklaması yaptı.

Aileler açıklamada, "Tüm sorumlular hesap verene kadar buradayız, gitmiyoruz", "Deprem değil, bina öldürür", "Sorumlular cezalandırılsın", "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" yazılı pankartlar taşıdı. Aileler adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat depreminin üzerinden 1.048 gün geçti. Bu süre boyunca yakınlarımızın yasını tutmak bir yana, bir adalet mücadelesi sürdürmek zorunda kaldık. Depremde yakınlarımızın bedenlerine biz ulaştık, yıkılan apartmanların enkazından delilleri biz topladık. Sorumluları biz araştırdık; önümüze soruşturma izin engelleri çıkarıldı. Hala açılmayan çok sayıda dava var, çok sayıda kaçak müteahhit var. 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesi sorumluların cezasız kalmasına neden olacak ve adalet mücadelemizi boşa düşürecektir. Bu madde, biz depremzedeler tarafından kabul edilebilir bir madde değildir. Bu yasa maddesinin, birlikte verdiğimiz adalet mücadelesine vereceği zararın tam karşısına duracağız ve herkesi karşı çıkmaya çağırıyoruz. Tüm hukukçulara, tüm kurumlara, tüm Türkiye'ye çağrımız, bu maddenin bu şekilde geçirilmesine karşı çıkılması ve deprem suçlularının bu kapsamın dışına çıkarılmasıdır. Biz bir gecede ailelerimizi kaybettik; sizler de kaybedebilirsiniz. Adalet mücadelemizi anlamsız hale getiren bu yasa maddesine karşı çıkalım."

"Ben affetmedikçe sen affedemezsin, bu pakete hayır demelisin"

Tutar Yapı Sitesi'nde kardeşini, kardeşinin eşini ve yeğenlerini kaybeden İsmet Kocalar, milletvekillerine seslenerek, "Onlar geri gelmeyecek. Bu yargı paketine oy verenlerin annesi, babası, kardeşi, evladı ölmedi. Biz yakınlarımızı kaybettik. Ben affetmiyorum; onlara affetme hakkını vermiyorum. Ben affetmedikçe sen affedemezsin, bu pakete hayır demelisin. Hakkımızı helal etmiyoruz; cezalarını çekmek zorundalar" dedi.

Tutar Yapı Sitesi'nde babasını kaybeden, annesi, kız kardeşi ve kendisi yaralı çıkan Çiğdem Ercan, "Biz en başından beri adalet için savaş veriyoruz. Çok isterdik ki devlet, bizim hakkımızı da bizim yerine koruyabilseydi. Biz yıkılan hayatımız için adalet dilenmek zorunda kalmayalım isterdik. Asla hakkımı helal etmiyorum, etmeyeceğim. Vekillere ve bakanlara şunu sormak istiyorum: Sizin sevdikleriniz enkaz altında paramparça olsa, 'affettik' der miydiniz" diye sordu.

"Biz affetmiyoruz, helalleşmeyeceğiz"

Tutar Yapı Sitesi'nde dayısı ve yengesini kaybeden avukat Mehtap Akyüz Özcan, "Biz yaklaşık 3 yıldır tüm sanıkların ceza alabilmesi için didindik; 3 sanık 15 yıl hapis cezası aldı. Geldiğimiz bu aşamada 11. Yargı Paketiyle karşılaştık. Biz 27. maddeyi asla kabul etmiyoruz. Deprem dosyalarındaki tüm sanıkların hak ettiği cezayı alıp yargılanmalarını istiyoruz. Bizim sevdiklerimizin yaşam hakkı elinden alındı; bu ülkenin bize adalet borcu var. Biz affetmiyoruz, helalleşmeyeceğiz" dedi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Adana Şube Başkanı avukat Baran Taygun Metin, "53 bin kişinin ailesi hakkını helal etmiyor, helalleşmek istemiyor çünkü gerçek adalet, tüm sorumlular yargılanıp ceza alıp cezaevine girince olacak. O zamana kadar affetmeyeceğiz, helalleşmeyeceğiz, unutmayacağız" diye konuştu.

ÇHD'li avukat Umay Büyükdağ ise TBMM'deki milletvekillerine, "Deprem suçları bu kapsam dışına çıkarılmalıdır" çağrısında bulundu.