Depremzedeler 'Yerinde Dönüşüm' Projesine Büyük İlgi Gösterdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, deprem bölgesindeki 11 şehri ayağa kaldırmak için başlattığı 'Yerinde Dönüşüm' projesine ilgi gösteren vatandaşlar, "Evlerimize ve iş yerlerimize daha hızlı kavuşabilmemiz için güzel bir proje oldu. Projeyi destekliyoruz, çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Afetzedeleri 'Yerinde Dönüşüm' ile ev ve işyerlerini Bakanlığın denetiminde yerinde yapma fırsatına kavuşan depremzedeler, 500 bin lira hibe ve 800 bin liraya kadar da kredi desteği sağlayan projeye büyük ilgi gösterdi. Projeden faydalanmak isteyen vatandaşlar, bir an önce ev ve işyerlerine kavuşmak için 22 noktada kurulan 'Yapım ve Dönüşüm' ofislerine akın etti. Mesai saatlerinin başlamasıyla ofisleri dolduran afetzedeler, görevlilerden her detayı hakkında bilgi aldıkları projeden dolayı mutlu olduklarını ifade etti. 'Yapım ve Dönüşüm' ofislerine başvuruların günde ortalama 20 bine yaklaşması ve ilginin her geçen gün daha da artarak devam etmesi, 'Yerinde Dönüşüm' projesinin depremzedelerin beklentilerini karşıladığını göstermiş oldu.

"Bu ilgi doğru bir proje olduğunun göstergesi"

Bakan Mehmet Özhaseki, "Her bir vatandaşımızın memnuniyeti bizim de mutluluğumuzdur. Başvuru sayısının 80 bine ulaşması, projemizin vatandaşlarımız tarafından büyük bir teveccüh görmesi, ne kadar doğru bir adım attığımızın ve ne kadar doğru bir proje uyguladığımızın en somut göstergesidir. El ele vererek sağlam ve güvenli yuvalarımızı inşallah birlikte inşa edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

"Yerinde Dönüşüm projesinden çok memnunuz"

Depremzede vatandaşların yaralarını sarmayı hedefleyen 'Yerinde Dönüşüm' projesi ile ilgili değerlendirmede bulunan vatandaşlar, "Daha hızlı kalkınmamız için, evlerimize ve iş yerlerimize daha hızlı kavuşabilmemiz için güzel bir proje oldu. Projeyi destekliyoruz, çok memnunuz. 'Yerinde Dönüşüm'den faydalanarak eski binamızın yerinde oturacağız. Projeye ikna olduk. 500 bin lira hibe, 800 bin liraya kadar sıfır faizli 10 yıl vadeli kredi veriyor devlet. Bundan güzel bir şey olur mu? Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

'Yerinde Dönüşüm' projesine başvuruları e-Devlet üzerinden yapan vatandaşlar, Çağrı Merkezi ALO 181'den proje hakkında detaylı bilgi alabiliyor. Depremzedeler ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait iki gezici tır ile de bilgilendiriliyor. - ANKARA