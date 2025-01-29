Üye Girişi
Haberler
Ateşkes sonrası ilk ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti

Ateşkes sonrası ilk ziyaret! Hamas heyeti Beştepe'de
Bilirkişi soruşturmasında 2 gazeteci serbest, 3 isme tutuklama talebi

Bilirkişi soruşturmasında 2 gazeteci serbest, 3 isme tutuklama talebi
HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Ahmet Türk'ün ardından Figen Yüksekdağ! Kardeşi ölü bulundu
Müdür, öğrencilere ağzına geleni sayıp tekme tokat dövdü

Okul müdürü, öğrencilere ağzına geleni sayıp tekme tokat dövdü

Depremzedeler, Yeni Evlerine Kavuştu

Depremzedeler, Yeni Evlerine Kavuştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde annelerini kaybeden ve babaları engelli kalan 13 yaşındaki Vahide Haddur ve 3 kardeşi, Ülkem Okuyor Derneği tarafından inşa edilen yeni evlerine kavuştu. Aile, depremin ardından konteynerde yaşamaya başladı. Dernek, hayırseverlerin destekleriyle aileye sıcak bir yuva sağladı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerinin yıkılması nedeniyle annelerini kaybeden, babaları da engelli kalan 13 yaşındaki Vahide Haddur ve 3 kardeşi, Ülkem Okuyor Derneğince inşa edilen yeni evlerine kavuştu.

Maşuklu Mahallesi'nde oturdukları 4 katlı binalarının yıkılması sonucu Vahide ile ağabeyi Sedat (15), kardeşleri Yusuf (12) ve Duru (8) kurtulurken, anne Zehra enkazda hayatını kaybetti, baba Serdar Haddur ise sağ bacağından yaralandı.

Haddur ailesi depremin ardından yıkılan evlerinin bulunduğu alana kurdukları konteynerde yaşamaya başladı.

Vahide'nin babası ve kardeşlerine baktığını ve ev hayalini kurduğunu öğrenen Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, ailenin sıcak bir yuvaya kavuşması için kolları sıvadı.

Ertuğrul, derneğin sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla Haddur ailesine ev yapımı için gerekli parayı topladı.

Ev eşyalarını da hayırseverlerin katkısıyla temin eden Ertuğrul, inşaası tamamlanan evin anahtarını aileye teslim etti.

Ertuğrul gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak Hatay'da yaptırdıkları altıncı evi teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Haddur ailesine evlerinin hayırlı olmasını dileyen Ertuğrul, kendilerine destekte bulunan herkese teşekkür etti.

Vahide Haddur da emeği geçenlere teşekkür ederek, hayalini kurduğu eve kavuşmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
img

Süper Lig'e geri dönüyor!
img

Ayşe Barım'ın Whatsapp mesajları ortaya çıktı
img

Türkiye'ye 'Meteor' füzesi satışı Yunanistan'ı rahatsız etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek

Bolu'daki yangın sonrası İstanbul'daki binalar için harekete geçildi
'2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak'

"2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak"
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

Bir dönemin efsanesi şimdi bu halde!
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Soğuk ve kar yağışlı hava Türkiye'de etkili olacak

İstanbul'a kar geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.