Depremzedeler, Yeni Evlerine Kavuştu

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerinin yıkılması nedeniyle annelerini kaybeden, babaları da engelli kalan 13 yaşındaki Vahide Haddur ve 3 kardeşi, Ülkem Okuyor Derneğince inşa edilen yeni evlerine kavuştu.

Maşuklu Mahallesi'nde oturdukları 4 katlı binalarının yıkılması sonucu Vahide ile ağabeyi Sedat (15), kardeşleri Yusuf (12) ve Duru (8) kurtulurken, anne Zehra enkazda hayatını kaybetti, baba Serdar Haddur ise sağ bacağından yaralandı.

Haddur ailesi depremin ardından yıkılan evlerinin bulunduğu alana kurdukları konteynerde yaşamaya başladı.

Vahide'nin babası ve kardeşlerine baktığını ve ev hayalini kurduğunu öğrenen Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, ailenin sıcak bir yuvaya kavuşması için kolları sıvadı.

Ertuğrul, derneğin sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla Haddur ailesine ev yapımı için gerekli parayı topladı.

Ev eşyalarını da hayırseverlerin katkısıyla temin eden Ertuğrul, inşaası tamamlanan evin anahtarını aileye teslim etti.

Ertuğrul gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak Hatay'da yaptırdıkları altıncı evi teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Haddur ailesine evlerinin hayırlı olmasını dileyen Ertuğrul, kendilerine destekte bulunan herkese teşekkür etti.

Vahide Haddur da emeği geçenlere teşekkür ederek, hayalini kurduğu eve kavuşmanın sevincini yaşadığını belirtti.