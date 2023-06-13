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Depremzedeler yararına yardım müzayedesi düzenlenecek

Depremzedeler yararına yardım müzayedesi düzenlenecek

Güncel Haberler

Hat eserlerinden Osmanlı tekstil ürünlerine, yağlı boya tablolardan padişah fermanına kadar çok çeşitli ve nadir eserler, depremden etkilenenler için düzenlenen müzayedede satışa sunulacak.

Hat eserlerinden Osmanlı tekstil ürünlerine, yağlı boya tablolardan padişah fermanına kadar çok çeşitli ve nadir eserler, depremden etkilenenler için düzenlenen müzayedede satışa sunulacak.

Müzayedeye ev sahipliği yapan Bidsee'den yapılan açıklamaya göre, şef Ömür Akkor ve hattat Mustafa Cemil Efe'nin sunacağı etkinlik, 17 Haziran'da 21.00'de başlayacak.

Daha önce gerçekleşen bağış müzayedelerinde 360'tan fazla eserin satışı ile 6 milyonun üzerinde de bağış toplandı.

Kaynak: AA / Salih Şeref - Güncel

Mustafa Cemil Ömür Akkor Güncel Haberler

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