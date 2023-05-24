Depremzedeler 'Türk Mutfağı Haftası'nda Diyarbakır yemeklerini tattı

DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayeleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle Diyarbakır'da "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde yöresel yemekler depremzedelerin beğenisine sunuldu.

Diyarbakır'da 21-27 Mayıs "Türk Mutfağı Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Merkez Kayapınar ilçesinde depremde evi yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşlar için kurulan konteyner kentte "Türk Mutfağı Haftası" kutlandı.

21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası"nda depremzede vatandaşları unutmadıklarını dile getiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanı Ahmet Salduş, Diyarbakır'ın tarihi alanda olduğu gibi gastronomide de öncülük ettiğini belirtti.

Salduş, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye'de bütün illerde olduğu gibi Diyarbakır'da da 21-27 Mayıs tarihleri arasında Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanmakta. Diyarbakır tarihi alanda olduğu kadar, aynı zamanda gastronomi alanında da öncülük etmektedir. Çevremizden topladığımız otları, yemekleri, meyveleri sofralarımızda lezzetle kavuşturmaktayız. Mutfak kültür demektir. Biz bu kültürü sofralarımıza kavuşturuyoruz. 47 tane coğrafi işaretli ürünümüz bulunmaktadır. Bu 47 ürünümüzü onaylanmış bir şekilde sergiledik. Bununla beraber depremzede vatandaşlarımızı da unutmadık. Konteyner kentte kalan vatandaşlarımıza da tescilli yemeklerimizi ikram ediyoruz" dedi.

Tescilli yemeklerin tanıtıldığı programa Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, AFAD Diyarbakır İl Müdürü İlami Çakmak, kamu kurum amirleri ve depremzede vatandaşlar katıldı.