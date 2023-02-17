DEPREMZEDELER TEDAVİ İÇİN İSTANBUL'A GETİRİLMEYE DEVAM EDİYOR Güncel Haberler ADANA'dan hareket eden Norveç hava kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı, 30 yaralı ve 23 refakatçı depremzede ile Atatürk havalimanına iniş yaptı. ADANA'dan hareket eden Norveç hava kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı, 30 yaralı ve 23 refakatçı depremzede ile Atatürk havalimanına iniş yaptı. Yaralı depremzedeler İstanbul'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralı depremzedeler için Adana'dan İstanbul'a hareket eden Norveç Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı saat 20.40 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Sağlık ekipleri uçak inmeden dakikalar önce hazır şekilde hastaları bekledi. Uçakta bulunan 30 yaralı ve 23 refakatçı depremzede ambulanslarla İstanbul'daki çeşitli hastanelere sevk edildiDepremzedelerin 4'ü Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilerek, tedavi altına alındı. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mustafa Kemal Atatürk İstanbul Norveç Adana Güncel Haberler

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