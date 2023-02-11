DEPREMZEDELER TEDAVİ İÇİN İSTANBUL'A GETİRİLMEYE DEVAME EDİYOR Güncel Haberler Adana'dan hareket eden askeri ambulans uçağı 5 depremzede ile Atatürk havalimanına iniş yaptı. Adana'dan hareket eden askeri ambulans uçağı 5 depremzede ile Atatürk havalimanına iniş yaptı. Yaralı depremzedeler İstanbul genelindeki hastanelere sevk edildi. Yaralı depremzedeler için Adana'dan İstanbul'a hareket eden Türk Hava Kuvvetleri askeri ambulans uçağı saat 23.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Sağlık ekipleri uçak inmeden dakikalar önce hazır şekilde hastaları bekledi.Uçakta bulunan 5 yaralı depremzede ambulanslarla İstanbul genelindeki farklı hastanelere sevk edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mustafa Kemal Atatürk İstanbul Adana Güncel Haberler

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