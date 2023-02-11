Üye Girişi
Haberi Paylaş

DEPREMZEDELER TEDAVİ İÇİN İSTANBUL'A GETİRİLMEYE DEVAME EDİYOR

Güncel Haberler

DEPREMZEDELER TEDAVİ İÇİN İSTANBUL'A GETİRİLMEYE DEVAME EDİYOR

Adana'dan hareket eden askeri ambulans uçağı 5 depremzede ile Atatürk havalimanına iniş yaptı.

Adana'dan hareket eden askeri ambulans uçağı 5 depremzede ile Atatürk havalimanına iniş yaptı. Yaralı depremzedeler İstanbul genelindeki hastanelere sevk edildi.

Yaralı depremzedeler için Adana'dan İstanbul'a hareket eden Türk Hava Kuvvetleri askeri ambulans uçağı saat 23.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Sağlık ekipleri uçak inmeden dakikalar önce hazır şekilde hastaları bekledi.Uçakta bulunan 5 yaralı depremzede ambulanslarla İstanbul genelindeki farklı hastanelere sevk edildi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk İstanbul Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title