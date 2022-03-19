DEPREMZEDELER SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN DESTEK İSTEDİ

İZMİR (DHA) - İZMİR Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA), 30 Ekim 2020 depreminden sonra çözümsüz kalan depremzede sorunlarının çözümü için düzenlediği toplantıyla destek istedi. Toplantı için 15 ay beklediklerini ifade eden İZDEDA Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Özkan, " İzmir'deki 28 milletvekili ve 4 siyasi partinin il başkanlarını kişisel telefon numaraları ve mail adresleri aracılığıyla davet ettik. Ancak katılım CHP'den oldu" dedi.

İzmir'de 30 Ekim 2020 depreminden sonra çözümsüz kalan depremzede sorunlarının çözümü için İZDEDA, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi,, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir il başkanları ve İzmir milletvekillerini Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda bir araya gelmesi için davet etti. Toplantıya sadece CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Adnan Arslan, Murat Bakan, Kamil Okyay Sındır, Bedri Serter ve Tacettin Bayır ile İZDEDA Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Özkan, bazı depremzedeler katıldı.

Bu toplantı için 15 ay beklediklerini ifade eden İZDEDA Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Özkan, İzmir'deki 28 milletvekili ve 4 siyasi partinin il başkanlarını kişisel telefon numaraları ve mail adresleri aracılığıyla davet ettiklerini açıkladı. Özkan, "İstedik ki hep İzmir depremini İzmir milletvekilleriyle görüşelim. İzmir milletvekillerimiz de devlet ile belediye arasında bir kontak kursun bizi bir şekilde bu girdabın arasından kurtarsınlar. Uzun zaman çaba sarf ettik. Bir masanın etrafında bütün sıkıntıları paylaşmak istedik. Katılım CHP'den oldu. Herkese teşekkür ederiz. Depremzedeler olarak mağduruz" dedi. Toplantıya katılmayan siyasi parti temsilcilerinin herhangi bir mazeret sunmadığını kaydeden Özkan şunları söyledi:

"Kentsel dönüşüm kredisi bizim başımıza bela oldu. Deprem olduğunda kredi miktarı ile ilgili isteklerimizi belirttiğimizde isteklerde faiz oranı 1.09'du, faiz oranı bugün 1.96. Hala düşürülmesini istiyoruz. Biz 600 bin lira, 20 yıl geri ödemeli kredi istiyoruz. Mümkünse sıfır faizli ve hemen olmalı."

'KREDİ SORUNU YASAYLA ÇÖZÜLÜR'

İZDEDA'nın sorumluluk alarak depremzedelerin sorunlarının çözümü konusunda inisiyatif gösterdiğini söyleyen CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de "Diğer siyasi partileri burada göremedik. Herhalde daha önemli işleri vardı. Biz her zaman sorunların çözümü konusunda bir araya gelmeye, çözüm üretmeye hazırız. Tartışıp da çözemeyeceğimiz bir şey yok. Depremin hemen akabinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle 100 kadar milletvekilimiz deprem alanındaydı. Yıkılan enkaz alanlarının başında nöbet tuttular. Bugün yine buradayız. Yarın da depremzedelere destek olmak için onlarla bir arada olmaya devam edeceğiz" dedi. Yerel yönetimlerin emsal artışıyla ilgili meclis kararı aldığını ifade eden Yücel, şöyle devam etti:

"Depremzedelerin güvenli binalarda yaşayabilmesi için finansman yaratılması gerekiyordu. O finansmanı depremzedenin kendi imkanlarıyla yaratması mümkün değil. Birçoğu emekli sabit gelirli insanlar. Diğer taraftan bunu müteahhitlerin yaratması mümkün değil. Sosyal devlet yani merkezi hükümet bunu yapmadığı için belediyeler emsal artış kararı aldı. Yeni bina yapılırken birkaç kat fazla yapılırsa yaratılacak emsalle binanın yapımı finanse edilebilir. Depremzede ve müteahhidin omzundaki yük kalkar. TBMM'den çıkarılacak bir yasayla kredi sorunu çözülür. Bunun yasayla çözülmesi mümkün, mecliste AK Parti'nin çoğunluğu var. Biz her desteği vermeye hazırız. Önerilerimiz ve önergelerimiz iktidarın oylarıyla meclisin gündemine bile gelmiyor yasalaşmıyor. Sonuç çözümsüzlük."

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç da "Depremin olduğu ilk günden itibaren tüm İzmir milletvekillerine çağrı yaptık. Ortak masada birlikte konuşalım istedik, bugün de büyük bir umutla geldik. Hem depremzedeler adına hem diğer siyasi partilere oy veren İzmirliler adına çok üzüldüm. Çünkü bu bir başlangıç olabilirdi. Depremzedelerin mağduriyeti üzerinden aynı masada ortak kararlar alabilirdik çözüm önerileri kanunlaşabilirdi" diye konuştu.