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Depremzedeler sandık başına koştu

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Depremzedeler sandık başına koştu Malatya'da konteyner kentlerde oy verme işlemi devam ediyor Deprem bölgesi olan Malatya'da konteyner kentte kalan depremzedeler vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için oy kullanıyor.

Depremzedeler sandık başına koştu

Malatya'da konteyner kentlerde oy verme işlemi devam ediyor

MALATYA - Deprem bölgesi olan Malatya'da konteyner kentte kalan depremzedeler vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için oy kullanıyor.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çerçevesinde deprem bölgesi olan Malatya'da da sabah 08.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. 530 bin seçmenin kayıtlı olduğu kentte geçici barınma merkezlerine adres kayıtlarını aldıran depremzedeler buralara kurulan konteynerlerde oylarını kullanıyor.

10 bin depremzedenin barındığı Teknokent Konteyner Kentte'te kurulan 6 sandıkta, depremzedeler vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için sabah erken saatlerde kurulan sandıklara giderek oy verme işlemlerini gerçekleştiriyor. Uzun kuyrukların oluştuğu konteyner kentte, depremzedeler sandıktan çıkacak sonuçların ülkeye ve Malatya'ya hayırlar getirmesini diledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cahit Özçelik - Güncel

Malatya Deprem Güncel Haberler

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