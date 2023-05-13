Depremzedeler oy kullanmak için Hatay'a geri dönüyor Otobüslerle Hatay'a gelen vatandaşlar otogarda yoğunluk oluşturdu Depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'dan il dışına çıkan vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve 28.

Depremzedeler oy kullanmak için Hatay'a geri dönüyor

Otobüslerle Hatay'a gelen vatandaşlar otogarda yoğunluk oluşturdu

HATAY - Depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'dan il dışına çıkan vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanabilmek için geldikleri otogarda yoğunluk oluşturdu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gelen depremlerin ardından çok sayıda Hataylı, kentten ayrıldı. Türkiye'nin farklı illerindeki Hataylılar, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oylarını kullanmak için otobüslerle geri döndü. Hatay Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde seçim için hareketliliğin yaşandığı gözlemlendi. Yol ücretleri AFAD tarafından karşılanan vatandaşlar, otobüsten iner inmez "İl Dışı Tahliye Müracaat Merkezi"ne başvurup, yol ücretlerini alabilmek için kayıt oluşturdu. Vatandaşların bazıları aileleri tarafından karşılanırken, bazıları ise Hatay Valiliği'nce tahsis edilen otobüs, minibüs ve taksilerle 15 ilçeye ve kent merkezine ulaşımları sağlandı.

"Seçim için geldim"

İzmir'den seçim için gelen İmren Garipoğlu, " Depremin ardımdan İzmir'e yanıma öğrenci evime geldi. 90 gündür Hatay'a gelmiyordum. Eğitimin uzaktan da olsa devam ediyor. Seçim için geldim, 20 saatlik bir yoldu. Birkaç gün burada kalacağım, sonra geri döneceğim. Görüntüler üzücü, inşallah her şey düzelir. Otogarda da seçim yoğunluğu var. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim burayı özlüyoruz" dedi.

"Vatandaşlık görevimizi yapacağız"

Konya'dan gelen Süheyla Köse, depremde felaketi yaşadıklarını belirterek, "Hala şoktayız. Kendimize gelemedik. 3 aydır il dışındaydık. Oyumuzu kullanmak için geri döndük. Buradan giderken içimiz buruktu. Geri geldik, memleketimizin havası bile ayrı güzel. İnşallah daha güzel günlerde olacak. Yarında vatandaşlık görevimizi yapacağız. Umarım herkes için hayırlısı olur" diye konuştu.