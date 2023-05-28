Depremzedeler, oy kullanırken birbirleriyle hasret giderdi

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, Cumhurbaşkanı 2.tur seçimi çerçevesinde geri gelen vatandaşlar hem oylarını kullandı hem birbirleriyle hasret giderdi.

6 Şubat Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, Cumhurbaşkanı 2.tur seçimi çerçevesinde geri gelen vatandaşlar hem oylarını kullandı hem birbirleriyle hasret giderdi.

Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi çerçevesinde oy verme işlemi, tüm kentlerde olduğu gibi Hatay'da devam ediyor. Yakınları ve mahalleden komşularıyla okul bahçesinde karşılaşan aileler hem hasret giderdi hem de uzun süre birbirleriyle sohbet etti. Oyunu kullanan Hataylıların büyük çoğunluğunun geldikleri kentlere geri döndükleri görüldü.

"Tanıdıklarımızı gördük"

Mersin'den oyunu kullanmak için Hatay'a gelen Hülya Akçin, "Oyumuzu kullanmak için Mersin'den geldik. Geçici olarak oradayız. Tek istediğimiz Hatay'ın biran önce ayağa kalkmasıdır. Çok zor olacak ama bir şekilde yapacağız ve başaracağız. Bahçede akrabamız, tanıdığımızı aynı mahalledeniz. Biz hepimiz dağıldık ama oyumuzu kullanmak için geri geldik. Tanıdıklarımızı gördük, duygulandık. Acımız hale çok taze. Azalacak ama acımızı unutmayacağız" dedi.

"Birbirimize çok bağlıyız"

Kendisinin de Mersin'de geldiğini kaydeden Levent Hallum, "Hatay'ın en eski esnaflarından biriyim burada kasabım. Bizim tek amacımız kim kazanırsa kazansın, topraklarımızı geri istiyoruz. Hiçbir şekilde bu toprakları terketmeyeceğiz, bırakmayacağız. Bizim Hatay' halkı birbirine çok bağlıdır. Hiçbir şekilde birbirimizden bıkmayız. Gün gelecek kapını açtığı zamana eski arkadaşını görmeyeceksin. Bu depremde çoğu insanımızı kaybettik. Bu topraklarda yeniden yeşereceğiz" diye konuştu. - HATAY