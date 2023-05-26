Depremzedeler Memleketlerinde Oy Kullanıyor

Eskişehir'de ikamet eden depremzedeler, memleketlerinde oy kullanmak için Valilik ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde sandık başına gidiyor. Ulaşım masrafları da valilik tarafından karşılanıyor.

Eskişehir'de ikamet eden depremzedelerin birçoğu Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2'inci turunda oy kullanmak için Eskişehir Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde memleketlerinde sandık başına gidiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Eskişehir'e yerleşen depremzede vatandaşlar, Eskişehir Valiliği, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve AFAD'ın yardımlarıyla oy kullanabilmek için memleketlerine sandık başına gidiyor. Depremzedelerin tercih ettiği ulaşım yollarının masraflarının Valilik tarafından karşılanıyor. KYK Doğan Aslanbey Öğrenci Yurdu'nda ikamet edip Eskişehir'de oy kullanacak depremzedeler için ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından servis imkanı sağlanıyor. KYK Doğan Aslanbey Öğrenci Yurdu'nda ikamet eden depremzedeler sağlanan imkanlardan memnun olduklarının altını çizdi.

"Ulaşım imkanımız sağlanıyor rahatlıkla gidip oyumuzu kullanıp geri dönebiliyoruz"

Valiliğin yol masraflarını karşıladığı söyleyen Sevcan Çilingir, kolaylıkla oy kullandığını belirtirken, "Depremin 9. gününden beri buradayız. Ulaşım imkanımız sağlanıyor rahatlıkla gidip oyumuzu kullanıp geri dönebiliyoruz. Bu imkanlar valilik koordinesinde gerçekleşiyor. Orada nerede kalacağız düşüncesi olmadan direkt Eskişehir'e geri dönebiliyoruz" dedi.

"Oyumuzu kullanıp pazar günü geri döneceğiz"

Yine ulaşım imkanlarının valiliğin karşıladığını ifade eden ve KYK Doğan Aslanbey Öğrenci Yurdu'nda ikamet eden Bülent Yüksek, "3 buçuk aydır buradayız. Burada bize gerçekten çok iyi bakıyorlar. Sağ olsun müdürümüz, yurtta çalışanlar iyi davranıyorlar. Burada iyiyiz ama memleketimize geri döneceğiz tabi. Yarın inşallah akşama doğru gidip, oyumuzu kullanıp pazar günü geri döneceğiz. 800 kilometre gideceğiz, herkes vatandaşlık görevini yapıp oyunu kıllansın" diye konuştu.

İlk oyunu Eskişehir'de kullanacak olan 21 yaşındaki depremzede Esra Yıldırım ise, "Burada herkes birbiriyle kaynaştı. Kimin eksiği varsa diğerininkini kapattı. Çok güzel bir komşuluk kurduk aslında, devlet burada bir imkan sağladı, memleketinde oy kıllanmak isteyen vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde gidip oylarını kıllanıp geri dönebiliyorlar. Ben de ilk oyumu burada kullanmıştım. İkametimizi buraya aldık ve çok yakında bir ortaokul vardı orada kullandım, ikinci turda da otumu burada kullanacağım" ifadelerini kullandı.

"10.00 ve akşam 14.00 arasında servis hizmeti sunulacak."

Eskişehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce sağlanan servislerle oy kullanmaya giden Hediye Okşar ise şöyle konuştu;

"Ortam çok güzel Allah tazı olsun ilgilenen, yatıran herkesten Allah razı olsun. Yeni arkadaşlar edindik burada. İlk turda Muttalip Atatürk İlkokulu'nda oyumu kullandım. İkinci turda da burada kıllanacağız. Müdürümüzden seçmen kağıtlarını aldık, sağ olsun çok iyi bir müdür Allah razı olsun. Saat 10da Eskişehir içinde oy kullanacaklar için, müdürlük tarafından sabah saat 10.00 ve akşam 14.00 arasında servis hizmeti sunulacak. Onunla oy kullanmaya gidip geleceğiz."

Kentte bulunan 30 bin depremzeden 2 bin 568'inin ulaşım masrafları gidiş-dönüş olmak üzere Eskişehir Valiliği tarafından karşıladığı öğrenildi. Bu rakamın ünümüzdeki günlerde talebe bağlı olarak katlanması bekleniyor. Memleketinde oy kullanmak isteyen depremzedelere otobüs terminali içinde kurulan alandan yardım edilmeye devam ediliyor. - ESKİŞEHİR