Depremzedeler Manavgat'ta otellere yerleştiriliyor
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Depremzedeler Manavgat'ta otellere yerleştiriliyor Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen yaklaşık 2 bin depremzede otellere yerleşmeye başladı.
Depremzedeler Manavgat'ta otellere yerleştiriliyor
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen yaklaşık 2 bin depremzede otellere yerleşmeye başladı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremde evlerini ve yakınlarını kaybeden depremzedeler, turizm kenti Antalya'ya gelmeye başladı. Side Antik kent girişinde Turizm Danışma Bürosundaki kriz merkezine gelen depremzedeler, kalacakları otellere yönlendiriliyor. Kriz merkezinde şu ana kadar 2 binin üzerinde depremzedenin otellere yerleştirildiği bildirildi.
Kriz merkezinde bazı hayırsever vatandaşların eşofman ve benzeri kıyafetler getirerek depremzedelere dağıttıkları gözlendi.
30 kişilik ailesiyle kamyonetleriyle Manavgat a gelen Ökkeş Güldalı, kendilerine sahip çıkan devlete ve yetkililere teşekkür etti.