GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, depremzedeler Kurban Bayramı'nı buruk karşıladı. Depremzedeler, konteyner kentte aileleriyle bayramlaşırken, yakınlarını kaybedenlerde de mezar başında gözyaşı döktü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler, konteyner kentte yaşamlarını sürdürüyor. Depremzedeler, felaketin ardından ilk Kurban Bayramı'nı evlerinden ayrı geçirmenin hüznünü yaşadı, konteyner kentte bayramlaşıp kaybettikleri yakınlarının mezarları başında gözyaşı döktü.

Buruk olduklarını söyleyen Doğan Erenler ise geçen yıl evlerinin bahçesinde kurbanlarını kestiklerini söyledi. Erenler, gelecek bayramı yeni evlerinde geçirmek istediklerini ifade etti.