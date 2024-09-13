Depremzedeler kışa hazırlık için kurutmalık ve salça yapmaya başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde depremzede kadınlar, kışa hazırlık için kurutmalık ve salça yapmaya başladı.

İlçe merkezinde 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra inşa edilen konteyner kentte yaşamlarını sürdüren kadınlar, kışın vazgeçilmez lezzetlerinden patlıcan, biber gibi sebzeleri kurutmak için evin çevresine astı.

Kuruyan sebzeleri kış için hazırlayan kadınlar, ayrıca biber ve domates salçası yapmak için de hazırlıklarını sürdürüyor.