Depremzedeler Kapadokya'yı gezdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden getirilerek Nevşehir'de KYK yurtlarına yerleştirilen afetzedelere yönelik Kapadokya turu düzenlendi.

Nevşehir Valiliğince Turizm Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte depremzedeler, konakladıkları yurtlardan otobüslerle alındı.

Afetzedelerin, Kapadokya'daki tarihi ve turistik merkezleri tanımalarına imkan sağlayan etkinlikte, kayadan oyma yamaç yerleşimi Kayaşehir, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Üç Güzeller, Uçhisar Kalesi ziyaret edildi.

Gezi programına katılanlara depremzede turist rehberleri eşlik etti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden geldiği kentte konaklayan afetzede Tahsin Çıtak, AA muhabirine, ailesi ile 7 Şubat'tan beri kentte yaşadığını belirterek, "Depremden bir gün sonra otobüsle bizi alıp buraya getirdiler. Çok neşeli bir yer. İnsanları cana yakın. Daha önce Kapadokya ile ilgili bilgileri okumuştum. Çok güzel, harika bir yer." dedi.

Etkinliğe aynı yurtta konakladığı arkadaşlarıyla katılan Ali Sermen, Kapadokya'daki doğal oluşumları ve tarihi kayadan oyma tünelleri beğendiğini ifade etti.

Katılımcılara eşlik eden turist rehberi Gamze Demirci, depreme Osmaniye'de yakalandığını, o gecenin yaşayanların hayatında olumsuz izler bıraktığını kaydederek, bu tür programların afetzedelerin rehabilitasyonuna katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kapadokya'nın bu tür faaliyetler için elverişli olduğunu belirten Demirci, "İnsan gezdikçe bulunduğu yerin atmosferi ile geçmişi unutup yeni güzel anılar kaydedebiliyor. Bu da bilinçaltında rahatlama sağlıyor." diye konuştu.