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Depremzedeler İstanbul'da bulunan KYK yurtlarına yerleştiriliyor

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Depremzedeler İstanbul'da bulunan KYK yurtlarına yerleştiriliyor

DEPREMZEDELERİN, afet bölgesinden Türkiye'nin dört bir yanına tahliyeleri devam ediyor.

DEPREMZEDELERİN, afet bölgesinden Türkiye'nin dört bir yanına tahliyeleri devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılanlar, İstanbul'da bulunan Büyükçekmece Öğrenci Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlara yerleştiriliyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın twitter üzerinden yaptığı açıklamada, KYK yurtları depremde evleri zarar görenlerin konaklamarı için hazırlandırıldığını belirtti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılanlar İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki KYK'ya getirilmeye başlandı. 520 olan yurt odası depremzedeler için hazır hale getirildi. Bugün gelmeye başlayan deprem bölgesinden gelenler, kendi imkanları ya da yakınları tarafından yurtlara getirildi. İlk gün için 500 depremzede gelmesi bekleniyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kredi Yurtlar Kurumu Kahramanmaraş İstanbul Türkiye Güncel Haberler

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