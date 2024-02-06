Depremzedeler İpotekli Ev İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulundu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Adıyaman'dan gelerek Kırıkkale'ye yerleşen depremzede aile, kendilerine ipotekli ev satıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Adıyaman'daki evlerinin ağır hasar alması nedeniyle geçen yıl Kırıkkale'ye yerleşen Güzel ailesi, Yahşihan ilçesindeki bir sitedeki evi almaya karar verdi.

Daire ücretinin bir kısmının karşılığı olarak araçlarını M.E'ye devreden depremzede aile, ipotekli olduğu iddia edilen evin tapusunu alamayınca M.E. ve O.İ'den şikayetçi oldu.

Hemşire Fatma Genç Güzel, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerin ardından oğlunun tedavisi dolayısıyla Ankara'ya yakın olmak için Kırıkkale'ye tayin istediğini söyledi.

Bir süre polisevinde kaldıklarını belirten Güzel, "Kiralık ev aradık ama bulamadık. Sonra yardımcı olmaları için M.E. ve O.İ. ile tanıştırdılar, evlerinin olduğunu söylediler. Kendileri kiralık değil, satılık evlerinin olduğunu söyledi. Yahşihan ilçesindeki bir sitede 22 numaralı daireyi gezdirdiler. Biz de 1 milyon 850 bin liraya anlaştık. Karşılığında aracımızın 1 milyon 50 bin lira karşılığında noter huzurunda M.E'ye satışını verdik. Kalanını da kredi çekip ödeyecektik. Kredimiz de onaylanmıştı." diye konuştu.

M.E'nin kendilerinden önce daireyi O.İ'ye devrettiğini öğrendiklerini öne süren Güzel, süreç içerisinde dairenin tapusunu da alamadıklarını vurguladı.

Karşılığında kendilerine 2 milyon liralık çek verildiğini ancak onun da karşılıksız çıktığını ileri süren Güzel, şunları kaydetti:

"Ayrıca M.E'ye kendi hesabımdan 30 bin lira kapora da göndermiştim. Şu anda M.E'den aracımızı, ev bankada ipotekli olduğu için O.İ'den de evimizi alamıyoruz. Bu süreçte dolandırıldığımızı anladık. Sürekli bize 'bekleyin, mağdur etmeyeceğiz, buranın bilinen ve köklü esnaflarındanız' diyerek oyaladılar. Verdikleri süreleri de aşıma uğratarak beklettiler. Bir sonuca varamayınca 1 ay önce avukatımızla hukuki süreci başlattık. Dosya numarasıyla CİMER'e de yazdım. Yetkililerden sürecin en kısa sürede sonuçlanmasını istiyoruz. Bu sürede maddi ve manevi anlamda çok yorulduk. Zor durumumuzu kullanarak bizi kandırdıklarını anlayınca insanın çok zoruna gidiyor."