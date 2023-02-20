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Depremzedeler için toplanan yardımları çalmak isteyen 2 şüpheli tutuklandı

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Depremzedeler için toplanan yardımları çalmak isteyen 2 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde afetzedeler için toplanan yardım malzemelerini çalmak isteyen 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde afetzedeler için toplanan yardım malzemelerini çalmak isteyen 2 kişi tutuklandı.

Sultangazi Belediyesince, depremden etkilenen illere gönderilmek üzere toplanan yardım malzemelerinin konulduğu Eski Habibler Mahallesi'ndeki Özdemir Bayraktar Kültür Merkezi'ne gece saatlerinde gelen 2 kişiden şüphelenen güvenlik görevlileri polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık yapmaya çalışan M.Y. ve E.G'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Özdemir Bayraktar Kahramanmaraş Sultangazi Habipler Güncel Haberler

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