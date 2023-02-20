Depremzedeler için toplanan yardımları çalmak isteyen 2 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde afetzedeler için toplanan yardım malzemelerini çalmak isteyen 2 kişi tutuklandı. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde afetzedeler için toplanan yardım malzemelerini çalmak isteyen 2 kişi tutuklandı. Sultangazi Belediyesince, depremden etkilenen illere gönderilmek üzere toplanan yardım malzemelerinin konulduğu Eski Habibler Mahallesi'ndeki Özdemir Bayraktar Kültür Merkezi'ne gece saatlerinde gelen 2 kişiden şüphelenen güvenlik görevlileri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık yapmaya çalışan M.Y. ve E.G'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Özdemir Bayraktar Kahramanmaraş Sultangazi Habipler Güncel Haberler

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