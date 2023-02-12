DEPREMZEDELER İÇİN ODUN TOPLAYIP, GÖNDERDİLER
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BURDUR'un Ağlasun ilçesinde köylüler, Hatay'daki depremzedelerin ısınma ihtiyacını karşılamak için 50 ton odun toplayıp, 2 kamyonla bölgeye gönderdi.
BURDUR'un Ağlasun ilçesinde köylüler, Hatay'daki depremzedelerin ısınma ihtiyacını karşılamak için 50 ton odun toplayıp, 2 kamyonla bölgeye gönderdi.
Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Çamlıdere köyü halkı, Hatay'daki depremzedelerin ısınması için dağdan odun topladı. S.S. Sorumlu Çamlıdere Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda köy muhtarı Mahmut Sevinç, Isparta'dan serbest muhasebeci Vedat Söylemez öncülüğünde yaklaşık 80 köylü ile Köroğlu Beli Ateşkül mevkiindeki ormanlık alanda, Orman İşletme Müdürlüğü'nden izin alarak odun kesti.
Odunları sobaya sığacak şekilde motorlu testereyle kesen aralarında kadınların da bulunduğu köylüler, bunları çuvallara doldurdu. Yaklaşık 50 ton ağırlığındaki 5 bin çuval çam odunu, 2 kamyona yüklenerek dualar eşliğinde depremzedeler için bölgeye gönderildi. (DHA)