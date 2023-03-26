Depremzedeler için kurulan ormana 50'şer fidan diktiler

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde oluşturulan '6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı'na, emekli öğretmen Kamil Çekirgeci, emekli mobilyacı Ramazan Kayalı ve emekli çiftçi Abdülkadir Köksal, 50'şer fidan dikti.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, İnönü ilçesindeki Dutluca mevkiindekine Kahramanmaraş merkezli 11 şehirde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından '6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı' kurdu. Eskişehir'de emekli öğretmen Kamil Çekirgeci, emekli mobilyacı Ramazan Kayalı ve emekli çiftçi Abdülkadir Köksal da ormana katkıda bulunmak amacıyla 50'şer fidan bağışında bulundu. Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin'in talimatı ile evlerinden alınan emekliler, '6 Şubat Deprem Şehitleri' için oluşturulan hatıra ormanına fidan dikim programına katıldı. Burada diğer katılımcılar ile birlikte bağışladıkları fidanları diken emekliler, can suyu da vererek deprem şehitleri için dua etti, sağlıkları el verdiği sürüce orman oluşumlarına destek vereceklerini söyledi.Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nce depremde hayatını kaybedenler için İnönü ilçesindeki 10 dekarlık alana karaçam, sedir ve yapraklı türlerden binin üzerinde fidan toprakla buluşturularak '6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı' oluşturuldu.