Kayserili Hayırseverler Adıyaman'da Depremzedeler İçin Konut Yapıyor

Kayserili hayırseverlerin Adıyaman'da depremzedeler için Kayseri spor adına yaptırdığı 250 konutun inşası devam ediyor.

Geçen yıl 10 Ağustos'ta düzenlenen Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kayseri bakalım kaç konutla bu işe katılacak? Bunu da göreceğiz." sözleri üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri adına 250 konut sözü verdi.

Özhaseki'nin öncülüğünde organize olan Kayserili hayırseverlerin bağışlarıyla 250 konutun yapımına ağustos ayı sonunda başlandı. Bazı bloklarda kaba inşaat tamamlandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan binlerce evin yenilerinin yapıldığını söyledi.

Bu evlerin yapımında hayırseverlerin de desteğinin olduğunu anlatan Kılınç, Kayseri spor adına hayırseverlerin desteğiyle yeni inşaatların yapımına başlandığını belirterek, "Burada bizi ayakta tutan, birlikte hareket etme, acıları paylaşma. Depremle birlikte bu birlikte hareket etme kültürümüz hakikaten tekrar canlandı. Bir tarafta spor camiası bir taraftan sivil toplum örgütleri, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm hayırseverler müthiş bir çaba içerisinde oldu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde konut yapımının çok hızlı gittiğini belirten Kılınç, depremzedelere katkı sağlayan Kayserispor camiasına ve hayırseverlere teşekkür etti.