DEPREMZEDELER İÇİN KAN BAĞIŞINDA BULUNMAYA KOŞTULAR

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ülke genelinde vatandaşları kan bağışına davet etti. Davetin ardından kısa sürede İzmir, Aydın ve Manisa'da 1826 ünite kan toplanırken; kan bağışı merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

Kahramanmaraş merkezli sabah saatlerinde 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ülke genelinde vatandaşları kan bağışına davet etti. Çağrı üzerine İzmir, Aydın ve Manisa'da vatandaşlar, kan merkezlerinin yolunu tuttu. Türk Kızılay kan bağışı noktaları İzmir'in Bayraklı ilçesinde 'Ege Bölge Kan Merkezi', Gaziemir'de 'Gaziemir Kan Alma Birimi', Menemen'de 'Menemen Attila İlhan Kan Alma Birimi', Karşıyaka'da iskele yanı, Kemeraltı Çarşı girişi, Bayraklı Alija İzzetbegoviç Caddesi, Buca Şirenyer merkez, Ödemiş Kan Bağış Merkezi, Konak, Bornova, Torbalı ve Tire meydanları oldu. Manisa'da Yunusemre Kan Bağış Merkezi, Dilaver Vardarer kan alma birimi, Turgutlu kan alma birimi, Akhisar Kaymakamlığı, Salihli Demokrasi Parkı, Aydın'da ise merkezdeki kan alma birimi, Nazilli Kan Alma Birimi, Söke'deki Hükümet Meydanı oldu.

KAN BAĞIŞININ SÜRMESİ ARZUSU

Yaralılar için kısa sürede İzmir, Aydın ve Manisa'da toplam 1826 ünite kan toplandı. Kan bağışı merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Kızılay yetkilileri, kan ihtiyacının süreceği, bu nedenle sadece bugün değil gelecek günlerde de vatandaşlarının kan bağışında bulunması istendi.

İŞİ GÜCÜ BIRAKIP KAN BAĞIŞINA KOŞTULAR

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Ege Bölge Kan Merkezi'ne gelen vatandaşlardan banka personeli İbrahim Alyaz (27) "Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için kan vermeye geldik. Onlara yardımcı olmak istiyorum" dedi. Avukat Onur Can Güves (32), "En azından böyle yardımcı olalım diye geldim. Sabah uyanınca öğrendim. İşi gücü bırakıp koşa koşa geldim. Buradan sonra depremzedeler için eşya yardımında da bunulacağım" dedi.

Doktor İpek Özinan (53) "Kan vermeye geldim. Depremi duyunca, acı hissettim. Ne yapabilirsem onu yapmak için buraya geldim" dedi.

İşçi emeklisi oyuncu Baran Alhas (28), "Kahramanmaraşlıyım. Depremden gece haberim oldu, sabahta buraya kan bağışına geldim.

Bu bir felaket, kan acil ihtiyaç. Herkes kan bağışında bulunarak destek olsun" dedi.

İşçi emeklisi Ali Erdem (60), "Yaralılara geçmiş olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Kan vermeye geldim. En azından bir yaralıya şifa olur umarım" dedi.(DHA)