Depremzedeler Enkazdan Çıkmayan Yakınlarını Arıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 71 gün geçti ancak çok sayıda depremzede enkaz altındaki yakınlarına halen ulaşabilmiş değil. VOA Türkçe, kayıp aile üyelerinin izini bulmak için her gün enkaz alanına gelen bir depremzedeyle görüştü.