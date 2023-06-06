Depremzedeler Dolandırıcılıkla Karşı Karşıya

Depremzedelere "Günlük 3bin 380 lira maaşla bizimle çalışmak ister misiniz" yazılı mesaj atıp link koyarak dolandırılması üzerine Adana polisi depremzedeleri tek tek uyardı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü yaşanan iki büyük depremin ardından 4 ay geçti. Milyonlarca insan depremden etkilenip zor durumda kaldı. Buna rağmen dolandırıcılar depremzedeleri hedef seçip dolandırmak için bu kez de iş vaadini kullanmaya başladı. Depremzedelere "Günlük 3 bin 380 lira maaşla bizimle çalışmak ister misiniz" yazılı mesaj atıp link koyarak dolandırılmaya başladılar. Bir çok depremzede iş bulma ümidiyle linke tıklayıp yönlendirildiği siteden dolandırıcılara kanarak para kaptırdı. Bu durumunun öğrenilmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis Adana'daki depremzedeleri tek tek dolaşıp, cep telefonundan gelen mesajı gösterip, "Bu mesaja inanmayın linke tıklamayın. Aksi taktirde dolandırılırsınız" diye uyardı. Depremzedeler ise öncelikle vatandaşların uyanık olması gerektiğini, kimsenin bu devirde günlük 3380 lira maaşla iş vermeyeceğini söyleyerek, "Depremde mağdur olmuş insanları dolandırmak büyük bir vicdansızlık. Onları Allah'a havale ediyoruz" dediler. - ADANA