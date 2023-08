Depremzedeler, devletin yardım yapmamasından şikayetçi

HABER: TAMER ARDA ERŞİN- KAMERA: ÜNAL AYDIN

Hatay'da devletin gıda yardımı yapmamasından şikayet eden depremzedeler, NATO'nun kurduğu yemek çadırının önünde yaklaşık 1 kilometrelik kuyrukta 4 çeşit yemek için bekliyor. Enkaz altından depremin üçüncü gününde çıkarılan ve belindeki kırığa rağmen kuyrukta 1 yaşındaki çocuğu ile bekleyen Mehtap Mutlu, "Buradan aldığımız birkaç lokma ekmek vardı, onu da kestiler" dedi.

CHP heyeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 6. ayında büyük yıkımın yaşandığı Hatay'a giderek inceleme yaptı. CHP heyetinde, Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Servet Mullaoğlu ve Nermin Yıldırım Kara, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Sever, Antalya Milletvekili Aliye Coşar ve Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin yer aldı.

Antakya'da ziyaret edilen konteynerkentte yaşayan depremzedeler, CHP heyetine devletin kendilerine gıda yardımı yapmamasından şikayet etti. Konteynerkentin çıkışında ise NATO'nun yaklaşık 1,5 ay önce kurduğu yemek çadırının önünde, depremzedelerin yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturduğu görüldü.

ÖNCE KART, SONRA YEMEK KUYRUĞU

Çadıra girişte Hatay Valiliği görevlileri, NATO'nun yemek kartlarını yurttaşlara dağıtıyor. Yurttaşlar önce bu kartı alabilmek için metrelerce süren kuyruğu, kartı aldıktan sonra da metrelerce süren yemek kuyruğuna giriyor.

CHP heyetine, konteynerkentte sorunlarını anlattıktan sonra 1 yaşındaki kızı Talya ile yemek kuyruğunu giren Mehtap Mutlu, ANKA Haber Ajansı'na CHP heyetine sorunlarını aktardıktan sonra bu kuyruğa girdiğini ve 1 saatin üzerinde kuyrukta beklediğini söyledi.

Enkazın altında depremin üçüncü gününde çıkartılan Mutlu, belinde kırık olmasına rağmen ayakta beklemek sağlığını bozsa bile kuyrukta bekliyor. Mutlu, "Bu kırık belle, çaresiz şekilde, yardım dağıtılmadığı için, çalışamadığımız için, kırık belle ayakta durmamamız gerekirken, beklemek zorunda kalıyoruz" dedi.

"BİRKAÇ LOKMA EKMEK ALDIK, ONU DA KESTİLER"

Mutlu, konteyner için de sıra beklediklerini vurgulayarak, "Kaymakama mı gitmedik, valiliğe mi gitmedik, emniyete mi gitmedik? Allah razı olsun sonra emniyetten bir abi yardımcı oldu da biz konteynere girdik. Bize yatırılan yardım paralarını ev sahibimiz aldı. Ona da sustuk. Buradan aldığımız birkaç lokma ekmek vardı, onu da kestiler. Çamaşırhaneye gidecek durumumuz yok, ona da gidiyoruz 2-3 günde bir kuralı da konuldu" diye konuştu.

"Devletimiz bize biraz yardımcı olsun, biz isteyerek kendi evimizi yıkmadık" diyen Mutlu, bebeği için mama aldığını ve bunun masrafının da kendilerini zorladığını vurguladı. Mutlu, "150 milimi 250 liraya alıyorum. Bez 200 lira. Biz çalışmadığımız takdirde, sadece biraz birikimimiz vardı. O da eşimin işsizlik maaşı, onunla geçiniyoruz. O da bitti zaten" diye ekledi.

"BİZ DİLENCİ DEĞİLİZ"

Hatay'ın sıcağında kuyrukta beklemenin zorluğundan bahseden bir başka depremzede ise şunları söyledi:

"Güneşin altında en az 1 saat. Dün burası 50 dereceydi. 50 derecenin altında, biz yemek için. Sanki biz buralı değiliz. Bitti. Biz yabancıyız sanki. Bakın şu insanlarımıza bakın, yazıktır günahtır. Bir tabak yemek için biz böyle bekliyoruz. Biz deprem gecesi evi olan, yemeği olan, her şeyimiz vardı. Ama şu an hiçbir şeyimiz yok. Biz şu an dilenci gibiyiz. Biz düne kadar da vergi de ödüyoruz, her şey de ödüyoruz. Bizi devlet görsün artık, dilenci değiliz. Biz vatandaşız. Ama kimse bize acımasın ha, acınacak da durumda değiliz. Çok şükür, biz burayı kalkındıracağız… Kızımı ben 6 aydır görmüyorum. 9 yaşındaki kızımı görmüyorum, neden? Onları hiç tanımadığım, bilmediğim insanların yanında bıraktım. Onlar bakıyor şu anda benim kızlarıma."