Depremzedeler, Büyükçekmece Öğrenci Yurdunda ağırlanmaya başlandı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerden gelen afetzedelerin, Büyükçekmece Öğrenci Yurdunda ağırlanmaya başlandığını bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerden gelen afetzedelerin, Büyükçekmece Öğrenci Yurdunda ağırlanmaya başlandığını bildirdi.
Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgelerinden İstanbul'umuza gelen ve barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı Büyükçekmece Öğrenci Yurdumuzda ağırlamaya başladık. Yaralarımızı hep birlikte saracağız İnşallah." açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA / Güncel