Depremzedeler, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri'ni oyladı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat'taki depremden etkilenen afetzedeler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri"ni oyladı.

Konteyner kentlerde kalan depremzedeler, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Üçgedik Sönmez Konteyner Kenti'nde kalan depremzede Fatma Seldiren, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam"da Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını oyladı.

Seldiren, Gazze: Kanıt" kategorisinde, Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" başlıklı fotoğrafını ve Deprem: Umut kategorisinde ise Eren Bozkurt'un "Kurtarma sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Oylamadaki her bir fotoğrafın çok anlamlı ve güzel olduğunu belirten Seldiren, "Fotoğraflar arasında beni en fazla Deprem: Umut kategorisi etkiledi. Depremin etkisi bizde bayağı büyük, geçmiş değil. Bu fotoğrafları çeken Anadolu Ajansı çalışanlarına ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükdalyan Konteyner Kenti'nde kalan Burcu Saraç ise "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre-Yaşam"da Esra Hacıoğlu Karakaya'nın "Göz bebeğimsin, "Spor"da da ise Eren Bozkurt'un "Olimpik burgu" başlıklı fotoğrafını seçti.

Saraç, "Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" ve "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın çektiği "Kardeşe son dokunuş" fotoğraflarına oy verdi.