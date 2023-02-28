DEPREMZEDE ZEYNEP'İN BİSİKLETİ, HIRSIZLAR TARAFINDAN ÇALINDI

ADANA'da Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle ilk günden beri ailesiyle babasının iş yerinde kalan Zeynep Sönmez'in (10) bisikleti çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken Sönmez ise 'Çok üzüldüm.Kendi emekleriyle alabilirdi ama bunu yapmadı'dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerden Adana'da vatandaşlar, artçı depremler nedeniyle evlerine girmeye korkuyor. Birçok vatandaş müstakil evi olan yakınlarında kalırken, bazı vatandaşlar ise AFAD ve belediyelerin kurduğu çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Yaşanan artçı depremlere yüksek katlı apartmanlarında yakalanan Erman Sönmez (40) eşi ve 10 yaşındaki kızları Zeynep Sönmez'i yanına alarak, 7 Şubattan beri işyerinde kalmaya başladı. Az hasarlı olan binalarından birkaç eşya ve kızının bisikletini çıkaran baba Sönmez, 25 Şubat günü iş yeri önünde duran bisikletin çalındığını fark etti. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin iş yeri önündeki bisiklete binerek kaçtığını görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini polise teslim eden Sönmez, hırsızların biran önce yakalanması için şikayetçi oldu.

'POLİSE GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDUK'

Yüksek katlı apartmanlardan korktuğu için ailesiyle birlikte iş yerinde kaldığını söyleyen Erman Sönmez, 'Bütün eşyalarımız ortada olduğu için hırsızlık olayı mahallemizde çoğaldı. Kızımın bisikleti dükkanın önünde durduğu sırada hırsız gelip bisiklete binerek uzaklaşıyor. Biz o sırada fark etmedik. Polise giderek şikayetçi olduk. Kızım çok üzüldü ve çok ağladı" dedi.

'ÇOK ÜZÜLDÜM'

Bisikleti çalındığı için çok üzgün olduğunu söyleyen Zeynep Sönmez ise, ' Arkadaşlarımla bisiklet sürüyordum. Arkadaşlarım evlerine gidince bende bisikletimi köşeye koydum. Dükkana girip uzandım. Daha sonra baktığımda bisiklet yok olmuştu. Çok üzüldüm. Çalan kişi kendi parasıyla biriktirip kendisi alabilirdi. Kendi emekleriyle alabilirdi ama bunu yapmadı' diye konuştu.(DHA)