Depremzede yakınları için kurulan Ankara Sağlık İletişim Merkezi, 20 bin çağrı aldı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, deprem bölgelerinden Ankara'ya sevk edilen yaralı depremzedelerin yakınlarını bilgilendirmek amacıyla kurulan Ankara Sağlık İletişim Merkezi'ne, 3 günde 20 bin çağrı geldi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü Mahmut Alkan, merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Merkezin depremden bir gün sonra, 7 Şubat Salı günü faaliyete geçirildiğini belirten Alkan, "Merkezi, deprem bölgesinden sevkle veya kendi imkanlarıyla gelen yaralılarımızın, yakınları tarafından daha kolay bulunabilmesi için kurduk. 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz, 150 personelle hizmet veriyoruz." dedi.

Alkan, şu ana kadar yoğun çağrı gelen merkeze, üç günde yaklaşık 20 bin çağrı aldıklarını bildirdi.

Mahmut Alkan, şöyle konuştu:

"Her geçen gün daha fazla aranıyoruz. '0 312 552 28 80' çağrı merkezimizin numarası. Kamu hastaneleri başkanlığından edindiğimiz hastane listeleri var. Hasta yakınları bizleri arıyor ve listelere bakarak hangi hastanede tedavi aldığını iletiyoruz. Vatandaşlarımız istedikleri her saatte gönül rahatlığıyla bizi arayabilirler. Arkadaşlarımız sürekli görevlerinin başında. İletişim merkezimizi yardımda bulunmak için arayanlar da oluyor. Fakat burada sadece hasta yakınlarını bilgilendiriyoruz. Yardım yapmak için arayanları AFAD, Türk Kızılay gibi kuruluşlara yönlendiriyoruz."

İletişim merkezinde görev yapan İkbal Tök, yakınlarına, yaralı depremzedelerin hangi hastanede tedavi aldığı bilgisini ilettiklerini söyledi.

Tök, bazen arayan kişilerin yardım, refakatçi kalma gibi talepleri de ilettiğini ama sadece depremzede yakınlarına hastane yönlendirmesi yaptıklarını belirterek "Bu ülkenin her ferdi gibi bu acıyı hep birlikte yaşıyoruz. Bizi arayan kişilerle birlikte aynı duyguları çok fazla yaşıyoruz. Zorlu bir süreci yürütmeye çalışıyoruz." dedi.