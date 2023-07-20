Depremzede Vatandaşlara 1 Milyar TL Kira Yardımı Yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesindeki vatandaşlara yapılan kira destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Temmuz ayında toplam 304 bin 108 haneye 1 milyar 285 milyon 317 bin TL kira destek ödemesi yapıldı. Devletin depremzede vatandaşların yanında olmaya devam edeceği belirtildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesindeki vatandaşlara yapılan kira destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını belirterek, "Temmuz ayında; toplam 304 bin 108 haneye 1 milyar 285 milyon 317 bin TL kira destek ödemesi yapıldı" dedi.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD'dan nisan ayından itibaren 4'üncü kira destek ödemesi depremzede vatandaşlarımızın hesaplarına yatırıldı. Temmuz ayında; toplam 304 bin 108 haneye 1 milyar 285 milyon 317 bin TL kira destek ödemesi yapıldı. 4 ayda ise toplam yapılan kira yardımı; 5 milyar TL'yi aştı. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla depremzede vatandaşlarımızın her zaman yanında ve yanında olmaya da devam edecek" ifadelerini kullandı.