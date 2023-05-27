Depremzede vatandaşlar, oy kullanmak için memleketlerine gidiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu'ya gelen yüzlerce depremzede, 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için memleketlerine otobüslerle gidiyor. Depremzedelerden bazıları uçakla, bazıları ise otobüsle memleketlerine gidiyor. Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü depremzedelere biletlerini veriyor.

Yüzlerce depremzede, vatandaşlık görevi için memleketlerine oy kullanmaya gitti

KASTAMONU - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu'ya gelen depremzedeler, 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için otobüslerle memleketlerine gitti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşadıkları şehirlerden Kastamonu'ya gelen depremzede aileler, vatandaşlık görevleri için memleketlerine geri döndü. Kastamonu'da kalan depremzedeler, 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde oy kullanmak için otobüslerle memleketlerine gitti. Oy kullanmak isteyen vatandaşlar, Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yoğunluk oluşturdu. Yurtlarda kalan depremzedelerden 112 kişi, Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla, evlerde kalan 445 depremzede de Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde biletleri alınarak memleketlerine gönderildi. Bazı depremzedeler, uçak ile bazı depremzedeler de otobüsle memleketlerine gitti.

"Vatandaşlık görevimi yerine getireceğim"

Vatandaşlık görevini kullanmak için memleketine gittiğini söyleyen Hüseyin Kapan, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Bende Hatay'a oy kullanmak için gidiyorum. Vatandaşlık görevimi yerine getireceğim" dedi.

"Memlekete gidip oyumuzu kullanacağız"

Kahramanmaraş'a oy kullanmak için giden depremzede Abdullah Kurin ise, "Memlekete gidiyorum oy kullanmak için, seçim ikinci tura kaldı. Biz de oyumuzu kullanmak için, vatandaşlık görevimizi yapmak için memlekete gidip oyumuzu kullanacağız. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Oy kullanmak için İstanbul'a gidecek olan Şura Eyri de, "Herkesin bildiği üzere Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Ben de bu yüzden İstanbul'a memleketime gideceğim. Aslında ikametgahımı Kastamonu'ya aldırmış olsaydım benim için daha kolay olacaktı ama ben de ne olursa olsun, bir oy bir oydur diyerek vatandaşlık görevimi yerine getirmek için memleketime gideceğim" şeklinde konuştu.

"Depremzedeleri memleketlerine gönderiyoruz"

Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde görevli Serdar Kesimoğlu ise, "Kahramanmaraş merkezli Hatay gibi etkilenen depremlerden dolayı çok sayıda Kastamonu'ya depremzede aileler geldi. Hepsine de biletleri kesiyoruz. Arkadaşlarımıza indirimler de yapıyoruz. Allah'ın izniyle bu seçim ülkemiz ve milletimiz için hayırlısı olur, depremzede arkadaşlarımız da memleketlerine gidip oylarını kullanacaklar. Yoğunluğumuz var, günlük 30-35 sefere kadar çıktığımız oluyor. İstanbul, Ankara, Hatay olsun, deprem bölgelerine de seferlerimiz yoğun olarak devam ediyor. Depremzedeleri aktarmalı da olsa memleketlerine gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.