Depremzede Vatandaşlar Kalıcı Konut İstiyor

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaret ederek, bölgede hala kaldırılmamış deprem enkazlarının bir an önce kalkmasını ve kalıcı konutların yapılıp teslim edilmesini istedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bayram ziyareti için gittiği Kahramanmaraş'ta; "Bölgede hala deprem enkazı kaldırılmamış yapılar bulunmaktadır. Bu enkazların bir an önce kalkması depremzede vatandaşlarımızın psikolojik açıdan kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacaktır. Kalıcı konutların bir an önce yapılıp kendilerine teslim edilmesini istemektedirler" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Çayır, şunları söyledi:

"ÇADIR KENTLERDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZ HAYATLARINI İDAME ETTİRMEYE ÇALIŞMAKTA"

"Yüreğimiz hala deprem bölgesinde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımız için yanıyor. Depremzede vatandaşlarımızın yanlarında olmak ve bayramı geçirmek üzere Arife gününde depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş iline geldim. Depremzede vatandaşlarımızın yanlarında bulunarak onların sorunlarını çözmek için nasıl bir fayda sağlayabilirim bunun gayreti içerisindeyim. Bölgede hala deprem enkazı kaldırılmamış yapılar bulunmaktadır. Bu enkazların bir an önce kalkması depremzede vatandaşlarımızın psikolojik açıdan kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacaktır. Çadır kentlerde vatandaşlarımız hayatlarını idame ettirmeye çalışmaktadırlar. Kalıcı konutların bir an önce yapılıp kendilerine teslim edilmesini istemektedirler. Depremzede vatandaşalarımızın kalıcı konutlara bir an önce kavuşmaları için süreci yakından takip edeceğim."