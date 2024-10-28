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Depremzede vatandaş otomobilini sazan sarmalı yöntemiyle kaptırdı

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Kahramanmaraş'ta Tamer Bekçioğulları, 170 bin liraya sattığı otomobilinin parasını 2 yıldır alamadığını ve dolandırıldığını iddia etti. Deprem sonrası hem otomobilini hem de evini kaybeden Bekçioğulları, dolandırıcıları polise ihbar etti.

Sazan sarmalı yöntemiyle otomobilini kaptırdı

Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaş sattığı otomobilin parasını 2 yıldır alamadığını iddia etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kişi, 170 bin liraya sattığı otomobilinin parasını alamadığını, sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıldığını iddia ederek yetkililerden yardım istedi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Tamer Bekçioğulları, 6 Şubat depremlerinden önce anlaşmaya vardığı bir evi alarak ev sahibi olmak istedi. Evin parasının bir kısmını vermek için kullandığı otomobili satışa çıkaran Bekçioğulları, otomobiline müşteri çıktı.

Kendisini Gaziantep'ten arayan bir kişi, otomobilini alacağını söyledi ve piyasa değeri 250 bin lira olan otomobilini 170 bin liraya satmak için anlaştı.

Otomobili noterde çalışan bir kişinin üzerine aldığını ve parayı ise başka birinin vereceğini söyleyen Bekçioğulları, gittikleri yerde para yerine senet verildiğini aradan 2 yıl geçmesine rağmen parasını alamadığını iddia etti.

'Önce güven verdiler'

Deprem sonrası hem evi, hem de otomobilini kaybettiğini ifade eden ve emekli maaşının yarısının ise krediye kesildiğini anlatan Tamer Bekçioğulları, "Ev almak için arabamı sattım. Depremden önce oldu bu olay. Kredi çektim. Arabayı internete koydular ve Gaziantep'ten müşteri çıktı. Müşteri olduğunu söyleyen iki kişi bizi alıp bir mağazaya girdirdi ve mağazanın kendilerinin olduğunu ifade ederek bize güven tazeledi" dedi.

'Ne ev kaldı, ne maaş ne de araba'

Deprem sonrası hiçbir şeyinin kalmadığını ifade eden mağdur vatandaş, "Notere gittik benim hanım Suriyeli ve araba onun üzerine kayıtlıydı. Ben çocuğumla vakit geçirirken hanımın üzerine olan otomobilimizi kendi üstlerine alıyorlar. Paramız hemen verilecek diyerek bizi arabayla bir lokantaya götürdüler. Orada bize senet verdi. Ama biz senet istemedik. Noterdeki adam devrini üzerine almış. Ama imzayı attık arabayı satmış olduk ve senede mecbur kaldık. Daha sonra aradan bir hafta geçti ve paramızı vermediler biz de kendilerini polise ihbar ettik. Bizim araba şuan ortada yok ve mahkeme noterdeki çalışan kişinin işine son vermiş. Mahkeme ne oldu bilmiyoruz 2 yıl oldu. Şuan arabamın bedeli 1 milyon liraya yakın. Ne ev kaldı maaş gitti, araba da gitti dolandırıcılığın hırsızlığın çözümü olsun. Depremzede olarak şuanda konteyner kentte kalıyoruz ve sadaka verilecek duruma düştüm yaklaşık 3 milyon lira param gitti" ifadelerini kullandı.

Depremzede vatandaş otomobilini sazan sarmalı yöntemiyle kaptırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel

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