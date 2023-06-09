Depremzede Türk Kızılay çalışanı 120 gündür afetzedelere yemek çıkarıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde kendisi de etkilenen Türk Kızılay çalışanı İsmail Şahin, 120 gündür afetzedeler için sıcak yemek çıkarıyor. Şahin, ekibiyle birlikte günlük 14 bin kişilik yemek çıkartıyor ve dağıtım faaliyetlerine de katılıyor. Adana Afet Müdahale Müdürü ve Pazarcık Ekip Başkanı Onur Beyazyeşil, Şahin ile afetin ilk anından itibaren bölgede çalıştıklarını söyledi.

??????? İZZET MAZI/GÖKHAN ÇALI - Kendisi de depremzede olan Türk Kızılay çalışanı İsmail Şahin, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetzedeler için 120 gündür kazan kaynatıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu illerden Adana'da görev yapan Türk Kızılay aşçısı Şahin, yaşadığı şoku atlatmasının ardından ailesini güvenli bir yere bırakıp ekip arkadaşlarına katıldı.

Pazarcık ilçesine konuşlanan ve depremzedelere yönelik insani yardım faaliyetlerine katılan 48 yaşındaki Şahin, 120 gündür afetzedeler için sıcak yemek çıkarıyor.

Geldiği günden bu yana sadece günü birlik oy kullanmak için memleketi Adana'ya giden Şahin, büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor.

Şahin, AA muhabirine, ekibiyle günlük 14 bin kişilik yemek çıkarttığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Deprem anında yatıyorduk. Çocukları uyandırdık ve yanımıza aldık. Onlar da çok tedirginlerdi ama yapacak bir şey yoktu. Görevimiz gereği buraya gelmek zorundaydık ve hiç düşünmeden geldik. O zamandan bu yana Pazarcık'ta hizmet vermekteyiz. Biz gönüllü olarak geldik. Bir de depremi geçirdiğimiz için buradaki insanları daha iyi anlıyoruz. Böyle bir şey beklemiyordum çok üzüldük onun için de hiçbir zaman evimizi düşünmedik. Buradaki insanlara yardım etmeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Bizim de kurumumuzun da işimizin de gereği bu zaten. Bunun gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz."???????

Pişirdiği yemeklerin dağıtım faaliyetlerine de katıldığını ifade eden Şahin, "Buraya ilk geldiğimizde açık hiçbir yer yoktu. İnsanların alışveriş yapacağı, gıda bulabileceği, herhangi bir ürüne ulaşabileceği bir ortam yoktu. Onun için de Türk Kızılay olarak biz elimizden gelen bütün gayretleri kullandık. Gıdanın dışında da biz sosyal hizmetler olarak da destek çıktık. Her türlü ne iş verildiyse hiçbir zaman kaçmadık hepsini yaptık." diye konuştu.

Adana Afet Müdahale Müdürü ve Pazarcık Ekip Başkanı Onur Beyazyeşil de Şahin ile afetin ilk anından itibaren bölgede çalıştıklarını söyledi.