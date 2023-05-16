DEPREMZEDE TUNA'NIN GÖZÜ OLİMPİYAT MADALYASINDA

MİLLİ yüzücü Tuna Erdoğan (16), Malatya'yı da etkileyen depremlerden sonra geldiği Antalya'da, çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Erdoğan, 2024 olimpiyatlarında altın madalyayı hedefliyor.Açık su yüzücüsü Tuna Erdoğan, küçük yaşlarda ailesinin desteğiyle voleybol oynamaya başladı. Antrenörleri, fiziki yapısının uygunluğu nedeniyle Erdoğan'ı yüzmeye yönlendirdi. Attığı ilk kulaç sonrası, yüzmeye tutkuyla bağlandığını belirten Erdoğan, 8 yılda çok sayıda başarı elde etti. Sportif yaşamında 45 altın, 20 gümüş, 5 bronz madalya kazanan Tuna Erdoğan, uluslararası şampiyonalarda madalya alabilmek için kulaç atıyor. Milli yüzücü de olan Erdoğan, Seyşeller'de düzenlenen 2022 FINA Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'na katıldı. Tuna Erdoğan, 5 kilometre 14-15 yaş kadınlar kategorisinde 51.56.80'lik derecesiyle dünya gençler ikincisi olarak, gümüş madalya kazandı.

DEPREMDE EVLERİ ENKAZA DÖNDÜ

Erdoğan ailesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Malatya'da ağır hasar alan evlerinden yara almadan kurtuldu. Zeki Erdoğan, evlerine dönüp olabildiği kadar madalya ve kızının şahsi eşyalarını aldı. Malatya'dan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Antalya'ya getirilen aile, bakanlığa ait yurda yerleştirildi. Erdoğan ailesi, depremin olumsuz etkisini unutmaya çalıştıklarını belirtti.Açık su yüzücüsü olduğu için kentin Konyaaltı Sahili'nde antrenman yapıp denizde kulaç atan Tuna Erdoğan, günün çoğunu burada geçiriyor. Günde 5 saat yüzüp formunu koruyan milli yüzücü, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedefliyor. Yüzmeyi işi gibi gördüğünü aktaran Erdoğan, bu spora başladığında bu kadar başarı kazanacağını tahmin etmediğini de söyledi.

'HEDEFİM TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK'

Dünya ikincisi olduğu Hint Okyanusu'ndaki müsabakada birinciliği 4 saniyeyle kaçırdığını anlatan Erdoğan, Deprem olduğunda evimizin yıkılacağını düşündüm. Tüm madalyalarım gözümün önünden geçti. Dışarı çıktık ve babam sonra eve gidip madalyalarımı aldı. Şimdi hedefim olimpiyatlarda madalya kazanıp Türk bayrağını dalgalandırmak diye konuştu.Antrenörler Turgay Demircioğlu ve Kaya Aksuoğlu'nun planlamasına göre çalışmalarını sürdüren milli yüzücü, yakından takip ediliyor. Antrenör Aksuoğlu, Çok sert antrenman yapıyoruz. Hedefimiz olimpiyat. İyi olacağını düşünüyor. Hedefe çok uzak değil. Şu an psikolojisi iyi dedi. (DHA)