Depremzede Tuna'nın gözü olimpiyat madalyasında

MİLLİ yüzücü Tuna Erdoğan (16), Malatya'yı da etkileyen depremlerden sonra geldiği Antalya'da, çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Erdoğan, 2024 olimpiyatlarında altın madalyayı hedefliyor.

Açık su yüzücüsü Tuna Erdoğan, küçük yaşlarda ailesinin desteğiyle voleybol oynamaya başladı. Antrenörleri, fiziki yapısının uygunluğu nedeniyle Erdoğan'ı yüzmeye yönlendirdi. Attığı ilk kulaç sonrası, yüzmeye tutkuyla bağlandığını belirten Erdoğan, 8 yılda çok sayıda başarı elde etti. Sportif yaşamında 45 altın, 20 gümüş, 5 bronz madalya kazanan Tuna Erdoğan, uluslararası şampiyonalarda madalya alabilmek için kulaç atıyor. Milli yüzücü de olan Erdoğan, Seyşeller'de düzenlenen 2022 FINA Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'na katıldı. Tuna Erdoğan, 5 kilometre 14-15 yaş kadınlar kategorisinde 51.56.80'lik derecesiyle dünya gençler ikincisi olarak, gümüş madalya kazandı.

Antrenörler Turgay Demircioğlu ve Kaya Aksuoğlu'nun planlamasına göre çalışmalarını sürdüren milli yüzücü, yakından takip ediliyor. Antrenör Aksuoğlu, "Çok sert antrenman yapıyoruz. Hedefimiz olimpiyat. İyi olacağını düşünüyor. Hedefe çok uzak değil. Şu an psikolojisi iyi" dedi.