Depremzede terzi, ustasının emaneti 80 yıllık makasla yeniden çalışmaya başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden ilkinin merkez üssü Pazarcık ilçesinde 45 yıldır terzilik yapan Mustafa Çamsarı, konteynerde açtığı yeni iş yerinde mesleğini sürdürüyor.

Depremde ağır hasar alan iş yerindeki malzemeleri tahliye eden 63 yaşındaki Çamsarı, ilçe merkezinde oluşturulan konteyner çarşısında yeniden işinin başına geçti.???????

Çamsarı, AA muhabirine, depremden maddi ve manevi etkilenmelerine rağmen sağ kaldıkları için Allah'a şükrettiklerini söyledi.

Amacının para kazanmaktan ziyade insanların ihtiyacını karşılamak olduğunu belirten Çamsarı, "Deprem nedeniyle devletimiz bize konteyner verdi. Burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devletimizden Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın yakından ilgilendiğini görüyor ve duyuyoruz. Buradaki vali bey ve kaymakamlara teşekkür ediyorum. İnsanlarla bire bir ilgileniyorlar." dedi.

Çamsarı, müşterilerinin bir çoğunun yeni iş yerinde kendisini bulunca mutlu olduklarını ifade ederek, "İnsanlar eski dükkanımızı arıyorlar ancak orayla ilgili yıkım kararı alındı. Biraz zorluklar çekilebiliyor. İleri, geri gidip burayı buluyorlar. Müşteriler beni bulunca boynuma sarılıyor, 'sen de sağmışsın' diyorlar. 'Ne yapalım, böyle olduk' diyoruz. Yine ayakta durmaya çalışacağız. Sadece gelen müşteriler değil, hepimiz depremzedeyiz. Destek olan müşterilerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Makasa her baktığımda ustam aklıma geliyor"

Müşterilerinin genellikle pantolon ve pijama diktirdiğini aktaran Çamsarı, ustasından kalan makasla anılarını yaşayıp insanlara yardımcı olmaya çalıştığını vurguladı.

Mesleğe başladığı yıllarda vefat eden ustasına ait makasın, ailesi tarafından kendisine verildiğini dile getiren Çamsarı, zaman zaman bazı yerleri kırılan makası onararak kullanmaya devam ettiğini anlattı.

Çamsarı, şimdi de depremzede hemşehrileri için makası büyük bir memnuniyetle kullandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Rahmetli ustam ben kalfayken vefat etti. Ailesi beni çağırıp emeğimin fazla olduğunu, makasını da hatıra olarak benim saklamam gerektiğini söyledi. Ben de bugüne kadar hem kullandım hem de sakladım. Bazen tutma yerleri kırılıyor, kaynak yaptırıyorum. 'Ustamın hatırası' deyip saklamaya devam edeceğim. Yoksa bir makas ne kadar eder ki? Çok alırım ama buna her baktığımda Şahin ustam aklıma geliyor."