DEPREMZEDE SİMON'UN 6'NCI YÜZYILDA YAPTIĞI MANASTIR, DEPREMİ HASARSIZ ATLATTI

Depremlerde bölgedeki bir çok tarihi yapıda yıkım ve ağır hasar oluşurken, yüzyıllardır olduğu gibi bu büyük sarsıntılarda da ayakta kalanlar oldu. Bu tarihi miraslardan biri de Hatay'daki Aziz Simon Manastırı'ydı.

HRİSTİYANLIĞIN İLK HAC MERKEZLERİNDEN BİRİ

Görüntü dökümü

-Genel detay görüntüleri