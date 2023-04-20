Depremzede şehit annesi, oğlunun mezarını iki ay sonra ziyaret edebildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'daki evi ağır hasar aldığı için Samsun'a giden Melike Yıldırım, yaklaşık iki ay sonra ziyaret edebildiği şehit oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu 2017'de şehit olan polis memuru Hasan Yıldırım'ın annesi Melike Yıldırım'ın Malatya'daki evi depremde ağır hasar gördü.

Melike Yıldırım ve eşi, bir süre çadırda kaldıktan sonra, 26 Şubat'ta Samsun'a giderek kiraladıkları eve yerleşti.

Bayram dolayısıyla Malatya'ya akrabalarının yanına gelen şehit annesi, yaklaşık iki ay sonra Yeşilyurt ilçesi Malatya Şehitliği'ndeki oğlunun mezarını ziyaret etti.

Arife günü oğlunun mezarının bakımını yapan Yıldırım, AA muhabirine, depremlerden önce her gün evladının kabrine geldiğini söyledi.

Yıldırım, "Depremde evimiz ağır hasar aldı. Şimdi geçici olarak ev tuttuğumuz Samsun'a yerleştik. Allah'ın izniyle yeniden buraya döneceğiz. İnşallah, yeniden yavruma kavuşacağım." dedi.

"Eve gidip bayram yapmam"

Her zaman önceliğinin oğlu olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Depremi de şehadeti de veren Allah'tır. Allah'tan gelen her şey başımız, gözümüz üstüne ama deprem beni hiç etkilemedi. Benim depremim zaten 6 yıl önce olmuştu." diye konuştu.

Her arife ve bayram günlerinde oğlunun mezarını ziyaret ettiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Eve gidip bayram yapmam. Benim için bayram yoktur. Benim bayramım Hasan'dır. Hasan nerede ben oradayım. Gaziantep'te görev yaptığı yıllarda da çalıştığı günlerde bile sürekli arardı, telefonda görüşürdük. Ben de her ay yanına giderdim. Özellikle bayram günlerini Hasan'ın yanında geçirirdik. Oğlumun yanında bayram yapardık. Biz sadece oğlumla Tunceli'ye gittiğinde bir bayram ayrı kaldık. İkinci bayramda ise tamamen ayrı kaldık. Onun dışında Hasan'la hiç ayrı bayram geçirmedik."

Melike Yıldırım, bu bayramı da oğlunun mezarı başında geçireceğini sözlerine ekledi.