Depremzede Seçmenler Oy Kullanabilmek İçin Afet Bölgesine Götürüldü

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Demokrasi Yolculuğu' ile depremzede vatandaşlar oy kullanabilmek için afet bölgesine götürüldü. Depremzede seçmenler, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oylarını kullandıktan sonra Eskişehir'e dönecekler.

İkameti deprem bölgesindeki illerde bulunan seçmenlerin oy kullanabilmeleri için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Demokrasi Yolculuğu' ile yüzlerce depremzede vatandaş, otobüslerle afet bölgesine hareket etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Eskişehir'in CHP'li belediyeleri, depremzede seçmenleri oy kullanabilmeleri için afet bölgesine götürüyor. Kayıt yaptırarak belirlenen buluşma noktalarına giden depremzede seçmenler, Eskişehir'den depremlerin yıkıma yol açtığı Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya hareket etti.

Depremzede seçmenler, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oylarını kullandıktan sonra bugün otobüslerle Eskişehir'e dönecek.