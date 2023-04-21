Depremzede öğretmen, kaldığı yurttaki gençleri üniversiteye hazırlıyor

MANİSA'da, yurtta kalan depremzede matematik öğretmeni Erdem Demir (28), kendisi gibi yurtta kalan öğrencileri, üniversite sınavına hazırlıyor. Zor bir süreçten geçtiklerini ve eğitimden vazgeçmediklerini belirten Demir, "Çocuklarımızın önlerinde bir sınav var ve daha fazla hak kaybına uğramamaları için faydalı olmak adına kurs açıldı" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Malatya'nın Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi'nde evinin bulunduğu 5 katlı apartman orta hasar alan Erdem Demir, annesi Nebahat Demir (58) ve babası Turan Demir (58) ile Manisa'ya geldi. Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki Ayşe Hafsa Sultan Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'na yerleşen Erdem Demir, kendisi gibi yurtta kalan öğrencileri, üniversite sınavına hazırlıyor. Bu yıl mayıs ayında atama bekleyen matematik öğretmeni Demir, Yunusemre Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle açılan kursta, 24 öğrenciyle ders veriyor, öğrencileri sınava hazırlıyor.